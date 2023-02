Por el Día Mundial del Rock, una selección de películas y series para los amantes de la música. | Fuente: Composición

¿Quién no se emocionó con "Bohemian Rhapsody" de Queen o quién no ha cantado "Love Me Do" de The Beatles a todo pulmón? Esto sin dejar a un lado el legado de Elvis Presley, los fuertes riffs de Metallica, la rebeldía de Guns N’ Roses... La vida no sería la misma sin una buena dosis de rock and roll.

Por esto, para celebrar el Día Mundial del Rock, que se festeja todos los 13 de julio desde 1985, HBO tiene una selección de películas y series que le hacen honor a la música. A continuación, algunos títulos disponibles en HBO GO para recordar que el rock está más vivo que nunca.

"YESTERDAY"

¿Te imaginas levantarte un día y darte cuenta de que el mundo no recuerda las canciones de The Beatles? Esto es lo que ocurre a Jack Malik, un frustrado músico quien decide hacer pasar las canciones del famoso grupo como suyas. Es así como en esta película, dirigida por Danny Boyle, se inicia un viaje musical nostálgico gracias a los temas de la legendaria agrupación de Liverpool.

"SING STREET"

En los años ochentas, Conor vive en medio de una Dublín en la que las nuevas expresiones musicales están a flor de piel al igual que la frustración adolescente. Su comportamiento y los problemas en casa causan que lo transfieran de una escuela privada a una pública en donde, sin pensarlo, creará una banda de rock con el único fin de que Raphina, la chica de la que se enamora a primera vista, le preste atención y acepte protagonizar su video musical.

"A TRAVÉS DEL UNIVERSO"

Los sesenta, los Estados Unidos, el primer amor y las mejores canciones de The Beatles hacen imperdible esta cinta para disfrutar el Día Mundial del Rock. Todos los personajes de este musical, protagonizado por Evan Rachel Wood y Jim Sturgess, le hacen un homenaje a la banda más importante del rock and roll de todos los tiempos. Lo que inicia como una búsqueda personal, termina en un camino musical lleno de nostalgia y experimentación.

"BLINDED BY THE LIGHT"

Bruce Springsteen y su gran repertorio musical inspiraron esta cinta, perfecta para ver en el Día Mundial del Rock. El joven Javed descubre la música de Springsteen, lo que cambia su vida por completo y le da el impulso necesario para enfrentarse a unos padres ultraconservadores y a una sociedad en la que no encaja. Con las canciones "Dancing in the Dark", "The River" y "Blinded by The Light" como telón de fondo, el filme es un viaje cultural de autoconocimiento y, sobre todo, un homenaje a Springsteen.

"VINYL"

Mick Jagger y Martin Scorsese son una mezcla explosiva con el mejor resultado: "Vinyl". La serie cuenta la lucha de Richie Finestra, quien, en pleno auge del punk y del rock and roll, intenta mantener a flote su sello discográfico. En 10 capítulos, esta producción es una ventana perfecta para entender cómo se mueve esta industria.

