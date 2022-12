'The Crown', 'The Mandalorian', 'El juicio de los 7 de Chicago' y 'Mank' son algunas nominadas que se pueden ver desde plataformas streaming. | Fuente: Netflix/Disney+

Los Globos de Oro 2021 ofrecerán su nueva edición en plena pandemia tras un año complicado para la industria del entretenimiento por el cierre de los cines y la paralización de los rodajes. Por esa razón, diversas películas han tomado el ejemplo de las series para trasladarse al streaming.

Aunque no todas las producciones nominadas a los Globos de Oro pueden verse en formato en digital, debido a que esperan su estreno en cines o sus plataformas no están disponibles en Latinoamérica, es posible acceder a diversos títulos a través de Netflix, Amazon, HBO, Disney Plus, entre otras.

¿Dónde ver las nominadas a los Globos de Oro?

En la categoría de Mejor película de drama podemos encontrar solo dos disponibles para ver desde casa: “The Father” (Sin estrenar), “Mank” (Netflix), “Nomadland” (Sin estrenar), “Promising Young Woman” (Sin estrenar) y “El juicio de los 7 de Chicago” (Netflix). Para la Mejor comedia, solo encontramos el músical “The Prom”, de Netflix.

Las series de televisión tienen un mayor número de candidatas para poder ver en servicios de internet como la popular comedia “Emily in Paris”, protagonizada por Lily Collins, que se estrenó en Netflix en octubre del 2020.

Desde esa misma plataforma, se pueden acceder a tres nominadas a Mejor drama televisivo: “Ratchet”, “Ozark” y “The Crown”. La otra ficción que ocupa un lugar llega desde Disney+: la exitosa “The Mandalorian”, serie original del universo “Star Wars” con el protagónico de Pedro Pascal.

Para la Mejor serie limitada o película de televisión, se posiciona Netflix otra vez con dos producciones que encantaron a los espectadores en el 2020. Se trata de “The Queen’s Gambit”, por la que también está nominada la protagonista Anya Taylor-Joy, y la cruda “Unorthodox” (con Shira Haas también nominada a Mejor actriz).

Entre otras estrellas también nominadas por títulos de de Netflix se ubican Lily Collins (“Emily in Paris”), Chadwick Boseman y Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”), Cynthia Nixon y Sarah Paulson (“Ratchet”), Gillian Anderson y Helena Bonham Carter (“The Crown”), Julia Garnery Jason Bateman (“Ozark”), Bob Odenkirk (“Better Call Saul”), James Corden (“The Prom”), Gary Oldman (“Mank”), Sacha Baron Cohen (“El juicio de los 7 de Chicago”) , Rosamund Pike (“I Care a Lot”) y Jim Parsons (“Hollywood”).

