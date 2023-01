George R.R. Martin continuará trabajando en proyectos con HBO. | Fuente: EFE

El escritor británico George R.R. Martin, conocido por la saga "Canción de Hielo y Fuego" en la que se basó la serie de televisión "Game of Thrones", ha firmado un acuerdo millonario para producir series y películas con las plataformas HBO y HBO Max.

Según una exclusiva publicada este viernes por el diario The Hollywood Reporter, que estima el contrato en torno a los 50 millones de dólares, el autor de 72 años será el responsable de dos nuevas series, "Who Fears Death" y "Roadmarks", además de los proyectos derivados de la exitosa saga durante los próximos cinco años.

George R.R. Martin vendió los derechos de sus novelas a HBO en el 2007, un acuerdo del que salió la serie más exitosa del canal, "Game of Thrones", que se convirtió en la ficción televisiva con más Emmy de la historia. Actualmente, se dedicará a supervisar hasta cinco proyectos basados en su universo literario.

Series derivadas de "Game of Thrones"

La primera serie derivada, "House of the Dragon", tiene previsto estrenarse en el 2022 con una historia inspirada en el libro "Fire & Blood", publicado en el 2018, cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos relatados en "Game of Thrones" y que se adentra en la historia de los Targaryen.

Por otro lado, en enero se supo que HBO estaba empezando a dar forma a una nueva precuela de la ficción televisiva que giraría en torno a las novelas cortas "Tales of Dunk and Egg", de George R.R. Martin.

Y hay otras tres ideas en desarrollo: "9 Voyages", sobre los viajes marítimos de Corlys Velaryon; "Flea Bottom", acerca del barrio más pobre de Desembarco del Rey, y "10.000 Ships", en torno a la princesa Nymeria. Estos proyectos, así como una hipotética serie animada, están en una fase muy prematura y es posible que no todos vean la luz.

Por su parte, George R.R. Martin ha lanzado un videojuego propio, "Elden Ring", mientras trabaja en otra serie para Peacock, la plataforma de NBCUniversal y en un largometraje titulado "In The Lost Lands". (EFE)

