Kristofer Hivju, actor de 'Game of Thrones', se suma a la segunda temporada de 'The Witcher'. | Fuente: Netflix / HBO

¡El crossover que muchos esperaban! Los mundos de "The Witcher" y "Game of Thrones" confluirán gracias a un actor. Kristofer Hivju, que interpretó al matagigantes Tormund en la serie de HBO, se unirá a la segunda temporada del show de Netflix.

El intérprete noruego fue elegido para el rol de Nivellen, conocido como un hombre maldito al que los pobladores llaman "bestia". A él se suman otros seis ingresos: Yasen Atour como Coen, Agnes Bjorn como Vereena, Paul Bullion ("Peaky Blinders") como Lambert, Thue Ersted Rasmussen ("Fast and Furious 9") como Eskel, Aisha Fabienne Ross como Lydia y Mecia Simson como Francesca.

"The Witcher" ya empezó el rodaje de la segunda temporada, en el Reino Unido, protagonizada por Henry Cavill como el cazador de monstruos Geralt de Rivia. También regresarán Anya Chalotra como la hechicera Yennefer, Freya Allan como la princesa Ciri y Joey Batey como el bardo Jaskier.

"La reacción a la temporada 1 estableció una barra alta para añadir nuevo talento para la segunda temporada", comentó la productora Lauren Schmidt Hissrich en un comunicado según Entertainment Weekly. A propósito del ingreso de Kristofer Hivju y los otros artistas, ella consideró que el equipo de cásting encontró "las mejores personas para interpretar a estos personajes".

Mientras las diferentes cadenas buscan el siguiente éxito al estilo de "Game of Thrones", Netflix parece haberlo conseguido con "The Witcher" que combian el ambiente medieval, la fantasía, las peleas e intrigas políticas. La segunda temporada se estrenará en el 2021.

EL ENTRENAMIENTO DE CAVILL

El actor Henry Cavill se refirió al entrenamiento que recibe para poder dar vida a Geralt de Rivia: se trata de la equitación. La clave es montar distintos caballos y aprender de cada uno de ellos.

“Para mí, el entrenamiento de equitación se trata de montar diferentes caballos. A lo largo de los años, Geralt ha tenido muchos caballos llamados Roach y cada uno ha sido diferente, al igual que los caballos reales. Cada caballo tiene una personalidad diferente y una forma de interactuar, una forma de moverse y una sensación de montar también”, manifestó Cavill.

NUEVAS HISTORIAS DE "GAME OF THRONES"

HBO ya le puso fecha de estreno a la precuela de la exitosa "Game of Thrones", que llegará en el 2022 con el título “House of the Dragon”. "El equipo está reunido diseñando la historia en estos momentos. Supongo que la veremos en antena durante el 2022", explicó el jefe de programación de HBO, Casey Bloys, a Variety.

Este será el primer spin-off de "Game of Thrones" y se centrará en la historia de la Casa Targaryen, unos 300 años antes de la serie original.

