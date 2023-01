Ewan McGregor y su recorrido en moto por Latinoamérica se estrena el 18 de setiembre. | Fuente: Captura de pantalla

Ewan McGregor y Charley Boorman volverán a la carretera en "Long Way Up", una serie que mostrará su viaje en moto a lo largo de toda América Latina, incluido el Perú. El recorrido inicia en Ushuaia en el sur de Argentina, hasta la ciudad de Los Ángeles, puente cultural entre Estados Unidos y México.

La serie se estrenará en Apple TV+ el 18 de setiembre y lanzó su primer tráiler, que supone el regreso de esta pareja a los programas de viajes más de una década después de recorrer juntos Europa, Asia y África en "Long Way Round" (2004) y "Long Way Down" (2007).

En esta ocasión, Ewan McGregor y Charley Boorman viajaron en motocicletas eléctricas "para contribuir a la sostenibilidad del planeta", informó Apple en un comunicado.

En total, han recorrido 20.000 kilómetros y filmado durante 100 días en una ruta por la que han pasado 16 cruces fronterizos y 13 países, incluido el Perú, bajo la dirección de David Alexanian y Russ Malkin.

En octubre pasado, el actor de "Star Wars" fue visto cruzando la frontera entre Bolivia y Perú como parte del rodaje de "Long Way Up". Finalmente, se verán las escenas grabadas en nuestro país, atravesando los Andes según lo que aparece en su mapa.

NUEVOS ROSTROS Y SHOWS

"Long Way Up" constará de 11 episodios que completarán la oferta documental del catálogo de Apple en su apuesta televisiva, después de los estrenos de "Beastie Boys Story" y "Boys State".

Esta semana, la compañía confirmó que este año Mariah Carey dará la bienvenida a la Navidad con un programa especial retransmitido en todo el mundo por la tecnológica, que ha firmado un contrato con la cantante de la mítica y recurrente "All I Want For Christmas Is You".

La compañía fichó para el especial a un equipo con experiencia en retransmisiones como los Óscar y las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos, liderado por Hamish Hamilton y Roman Coppola.

Así, Ewan McGregor y Charley Boorman se sumará a un catálogo que concentra cada vez a más rostros de celebridades como Mariah Carey, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Keira Knightley y Reese Witherspoon. (EFE)

