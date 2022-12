El especial de 'Euphoria' se dividirá en dos capítulos. El primero se estrenará el domingo 6 de diciembre. | Fuente: HBO

Zendaya, que en el Emmy 2020 venció a nombres fuertes como Jennifer Aniston y Olivia Colman, regresa a la televisión con "Euphoria", la ficción que la consagró como una de las mejores actrices de su generación.

Ella retomará su papel de Rue con dos episodios especiales, el primero se estrenará el 6 de diciembre por el canal HBO y su plataforma HBO GO. La actriz compartió un primer adelanto.

El primero lleva el título de "Trouble Don't Last Always". Luego de ser abandonada por Jules (Hunter Schafer) en la estación de tren y con una recaída, Rue celebra la Navidad. Escrito y dirigido por el creador de "Euphoria", Sam Levinson, el capítulo también está protagonizado por Colman Domingo quien fue parte de la primera entrega.La actriz compartió

El título y la fecha de emisión del segundo episodio se anunciarán próximamente. Ambos especiales fueron producidos siguiendo los protocolos de prevención de la COVID-19.

EL ASCENSO DE ZENDAYA

Con 24 años, Zendaya se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de su generación. Ella debutó en el programa "Shake It Up" (2010-2013) de Disney Channel. En 2013, demostró sus dotes de baile en el concurso "Dancing with the Stars". De 2015 a 2018, coprodujo y protagonizó la comedia "K.C. Undercover".

En el 2017, dio su salto al cine como la nueva MJ en las películas de Spider-Man al lado de Tom Holland. Y tiene pendiente los estrenos de "Dune" y "Malcom & Marie".

"Euphoria" se estrenó el año pasado y recibió tres premios Emmy 2020, incluyendo a Mejor Actriz Protagónica en una Serie de Drama (Zendaya), Mejor Maquillaje Contemporáneo (Sin Prótesis) y Mejor Música y Letras Originales.

La serie, disponible en la plataforma de HBO GO, es un drama juvenil enfocado en Rue, una adolescente con problemas de adicción que vive en una pequeña localidad estadounidense donde la mayoría de sus compañeros de instituto esconden secretos personales. Se ha confirmado la segunda temporada, pero aún no hay fecha de inicio del rodaje.

ESTRENO

Fecha: Domingo 6 de diciembre, a las 9 p.m.Canal HBO.

