'Euphoria' estrena su segundo episodio especial el próximo 22 de enero en HBO Go. | Fuente: HBO

“Euphoria” presentó el tráiler oficial de su segundo episodio especial protagonizado por Jules (Hunter Schafer). El primero de estos capítulos fuera de temporada se estrenó a finales de diciembre, y estuvo centrado en una conversación que mantenían los personajes de Zendaya y Colman Domingo tras lo ocurrido en el final la anterior entrega.

Con un nuevo episodio centrado en Jules, amiga e interés amoroso de Rules, conoceremos a profundidad su punto de vista luego de la decisión que tomó en la conclusión de la primera temporada: abandonar a la protagonista en la estación de tren y escaparse con dirección a la ciudad.

Dirigido por Sam Levinson, titulado “F*ck Anyone Who's Not a Sea Blob”, sigue a Jules, interpretada por Hunter Schafer, durante las fiestas de Navidad mientras reflexiona sobre el año que termina. Schafer también es coproductora ejecutiva de este segundo episodio especial, el cual co-escribió junto al creador de “Euphoria”.

Cabe destacar que el nuevo lanzamiento de HBO viene acompañado de un estreno musical, se trata de la esperada colaboración de Rosalía y Billie Eilish. “Lo vas a olvidar” es el título del nuevo tema que llevan preparando las cantantes desde el 2019 y se lanzará como música original de la serie.

El próximo capítulo de “Euphoria” tendrá un preestreno en HBO GO el viernes 22 desde las 7:00 a.m. Luego se podrá volver a ver en HBO este domingo 24 a las 9:00 p.m. y continuará disponible en HBO GO y HBO On Demand. Además, el primer episodio especial de la serie, podrá revivirse el sábado 23 a las 10:00 p.m.

PARALIZADA POR LA COVID-19

En el 2020, la serie de HBO fue una las producciones afectadas por la pandemia al verse impedida de comenzar su rodaje programada para ese mismo año. Por esa razón, y para no perder la conexión con sus espectadores, la señal de televisión confirmó que lanzarían dos episodios entre diciembre y enero enmarcados en las fiestas navideñas.

Los dos episodios especiales de “Euphoria” fueron producidos de acuerdo con los protocolos de protección COVID-19. Zendaya y Hunter Schafer han sido las dos protagonistas de estos lanzamientos fuera de su temporada habitual, de la cual todavía no se conoce su fecha de estreno.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

La historia más famosa de Jack London transcurre en Canadá, en plena fiebre del oro, transmitiendo la belleza de los paisajes y su gente pintoresca. El protagonista de “Colmillo blanco” es un perro y con él viviremos toda clase de aventuras.

Te sugerimos leer