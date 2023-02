“De viaje con los Derbez” está alistando la segunda temporada. | Fuente: Instagram

El programa reality “De viaje con los Derbez” de Amazon Prime fue todo un éxito. El actor mexicano Eugenio Derbez y su familia lograron cautivar a una gran cantidad de fans que ya piden una segunda temporada.

Al respecto, Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio, anunció lo que todos querían conocer. Según comentó al programa "Ventaneando", es casi un hecho que habrá un segundo viaje con todos los Derbez.

“La verdad es que yo creo que sí. Estamos a poquito de confirmarlo ya al cien y lo más seguro es que sí hagamos una segunda temporada” dijo Rosaldo.

Anteriormente, Aislinn Derbez señaló que su familia sí piensa en hacer una nueva entrega de este reality show, aunque recalcó que no todos estaban de acuerdo en volver a participar.

Como se recuerda, durante el viaje que hizo la famosa familia a Marruecos, se notó los problemas en el matrimonio de Aislinn y Mauricio Ochmann. Meses después, ambos anunciaron el fin de su relación.

Pese a ello, Rosaldo señaló que Ochmann está “cordialmente invitado” a participar de la segunda temporada de "De viaje con los Derbez".

“Nosotros directamente con él (Mauricio Ochmann) no lo hemos platicado y, obviamente, eso le corresponderá a él o a ellos como familia anunciarlo, la verdad, yo al cien todavía no sé si vendrá o no vendrá”, indicó Alessandra Rosaldo al programa de espectáculos.

