El director J.J. Abrams, responsable de la última entrega de la saga "Star Wars", producirá tres nuevas series para la plataforma HBO Max que incluyen una ficción del universo DC Comics, "Justice League Dark", y un drama inspirado en la novela de Stephen King, "The Shining".Son las primeras producciones que resultan del acuerdo millonario que cerró WarnerMedia con Bad Robot la compañía de Abrams y su mujer, Katie McGrath, que cuenta con títulos de éxito como "Lost", "Fringe", "Westworld" o el relanzamiento de "Start Trek".En el anuncio no se han dado más detalles de la serie de DC Comics que supondrá el salto de Abrams al universo de superhéroes de DC (Batman, Superman, Wonder Woman...), tras finalizar la saga galáctica de "Star Wars".En los cómics de DC, "Justice League Dark" es un grupo de personajes con vínculos sobrenaturales que apareció por primera vez en 2011 e incluye a John Constantine, Swamp Thing, Madame Xanadu, Deadman y Doctor Mist, entre otros.

La única representación de este grupo de superhéroes en las pantallas fue con una cinta animada de 2017, mientras que la factoría ha trabajado durante años en una supuesta película con actores de carne y hueso que ahora pasará a ser una serie.Por su parte, la segunda ficción será un thriller de terror llamado "Overlook" que se inspirará en "The Shining", la novela de Stephen King que Stanley Kubrick llevó al cine en 1980.De acuerdo con HBO Max, la trama transcurrirá en el misterioso hotel del libro con varios de sus personajes.Finalmente, "Duster", la tercera serie, será un drama que narrará la huida de un conductor que trabaja para un sindicato del crimen en EE.UU. durante los años setenta del siglo pasado."Es una forma increíble de comenzar nuestra asociación con el equipo imaginativo de Bad Robot, dirigido por J.J. y Katie", consideró en el comunicado el director de contenido HBO Max, Kevin Reilly.Todas las series completarán el catálogo de HBO Max, la futura plataforma de contenidos que prepara WarnerMedia y con la que espera competir contra Netflix y Disney+.HBO Max incluirá en su oferta a HBO, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, The CW, Cartoon Network, Adult Swim y Looney Tunes, entre otros. EFE

