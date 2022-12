La segunda temporada de 'The Mandalorian' se estrenará en Latinoamérica el 17 de noviembre a través de Disney+. | Fuente: Disney+

En la antesala del estreno en Latinoamérica de “The Mandalorian”, el próximo 17 de noviembre, Disney+ dio a conocer más sobre la esperada producción a través de diez datos poco conocidos sobre la historia, el detrás de escena, el elenco, entre otros detalles.

En “The Mandalorian”, la anarquía se esparció por la galaxia y un pistolero solitario se abre paso por las fronteras más remotas, ganándose un lugar como cazarrecompensas, enfrentando enemigos y sumando aliados.

La serie del universo de “Star Wars” está protagonizada por Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers y Giancarlo Esposito. En su primera temporada, destacan directores como Jon Favreau, Dave Filoni, Carl Weathers, Peyton Reed y Robert Rodríguez. Favreau, showrunner de la producción, también se desempeña como productor ejecutivo junto a Dave Filoni, Kathleen Kennedy y Colin Wilson, con Karen Gilchrist como coproductora ejecutiva.

El punto de partida está relacionado con el Skywalker Ranch

Jon Favreau y Dave Filoni son dos de los genios creativos detrás de “The Mandalorian”, de manera que es muy revelador que hayan hecho su primera reunión en el rancho de George Lucas llamado Skywalker Ranch hace más de una década.

“Conocí a Dave cuando estaba en el rancho, mezclando la primera película de “Iron Man” de Marvel Studios, y él estaba trabajando en secreto con George en “Star Wars: La guerra de los clones” antes de que alguien siquiera la hubiera oído nombrar”, reveló Favreau. “Le mostré “Iron Man” en secreto y él me mostró “Star Wars: La guerra de los clones”, y me quedé pasmado. Le dije: ‘Si alguna vez necesitas una voz para esto, me encantaría hacerlo’. Eso fue lo que llevó a que, con el tiempo, yo empezara a hacer la voz en inglés de un mandaloriano llamado Pre Vizsla en su programa. Ese fue el comienzo de nuestra historia de trabajar juntos”, agregó.

Pedro Pascal no sabía que lo estaban considerando para el papel principal

Cuando Pedro Pascal entró en su primera reunión para “The Mandalorian” no sospechaba que lo habían contactado para que interpretara el papel principal. El actor recuerda estar en una sala de reuniones con las paredes repletas de pósteres del programa durante su primera cita con los productores ejecutivos Jon Favreau y Dave Filoni. “Eran las imágenes de “Star Wars” más hermosas que pudieras imaginarte”, admitió Pascal. “Les pregunté: ‘Bueno, ¿para qué papel tengo que audicionar? ¿Esta criatura? ¿Este robot? ¿Qué? Se veían confundidos y dijeron: ‘Eres el Mandaloriano’. Fue emocionante”.

La serie está repleta de elementos ocultos secretos de “Star Wars”

Hay muchísimas sorpresas en el programa para los fans de “Star Wars” para descubrir con ojo de lince. “Queríamos asegurarnos de que, si estás mirando y conoces 'Star Wars', seas recompensado”, explicó Favreau. “Y es en este punto que Dave ha sido una mina de oro de información. Probamos diferentes formas de incorporar elementos, ya sea en forma cómica haciendo referencia al Día de la Vida (Life Day) o como una referencia a una pieza de utilería que un grupo importante de fans ha valorado a lo largo del tiempo. Ha sido emocionante poner estos elementos ocultos en la historia; es una recompensa para las personas que han dedicado tiempo a lo largo de los años, desde que eran niños y que crecieron con Star Wars”.

Dirigida para los no iniciados en “Star Wars” como para sus fans de siempre

La misión de los narradores para el programa era atraer tanto a un nuevo público como a los más fanáticos de la saga de “Star Wars”. “Honestamente, creo que la belleza de 'The Mandalorian' es que en realidad no necesitas saber nada de ‘Star Wars’ para disfrutarla”, indicó el productor ejecutivo Dave Filoni. “Si sabes que los mandalorianos son conocidos por ser los mejores guerreros de la galaxia y que pelearán contigo para demostrarlo, entonces eso ayudará mucho. Parecerás más ‘inteligente’ al principio, pero no tienes que tener conocimientos populares de Star Wars”.

Carl Weathers trabaja como director en la segunda temporada

Cuando Carl Weathers se sumó a “The Mandalorian” no esperaba tener mucho tiempo en escena como Greef Karga. “Lo enganchamos”, bromeó Jon Favreau. “Comenzamos diciéndole: ‘Oye, tal vez, puedas hacer algunos episodios’. Y eso se convirtió en: ‘¿Sabes? Realmente nos gusta tu personaje…’. Lo incluimos en la serie mucho más de lo que él había aceptado. Y ahora en la segunda temporada dirige para nosotros, ya que Carl ha estado en este set innovador y de alta tecnología que desarrollamos para estas historias específicas, ha visto cómo armamos esto. Nos ha visto experimentando con él y ha visto cómo todo se va armando, así que está perfectamente calificado. Él entiende la historia. Entiende a los personajes, así como al elenco y la tecnología. Es muy divertido estar trabajando con Carl”.

Pedro Pascal intenta interpretar a su personaje para que las personas se sientan identificadas

La interpretación de Pedro Pascal del personaje principal, Din Djarin (el Mandaloriano), tiene un sentido de humanidad único. “Me encanta la oportunidad que me han dado de hacerlo lo más humano y accesible posible”, explicó el actor. “Es algo extraño de decir porque es imposible llegar a él: lo cubre una armadura de cabeza a pies. Y, sin embargo, la idea es que las personas puedan sentirse identificadas con él. De cierta forma, todos estamos cubiertos con nuestra propia armadura. Y a todos nos aterra quitárnosla. Eso es lo que lo convierte en un personaje que todos vamos a querer seguir”.

Jon Favreau sumó a Werner Herzog a la serie

El afamado director de cine Werner Herzog se para frente a la cámara para interpretar el misterioso papel del Cliente en “The Mandalorian”, y él culpa a Jon Favreau por todo. “Enfrentémoslo, es Jon Favreau quien me metió en todo esto”, dijo Herzog con una sonrisa. “En menos de sesenta segundos, supe que esto sería importante porque vi el universo, vi el vestuario y vi la nave. En segundo lugar, cuando Jon me explicó un poco el personaje, sabía que iba a ser fácil. Disfruté cada momento”. Y, en especial, disfrutó de El Niño. El personaje afectó emocionalmente a Herzog, quien se sintió sorprendido con el realismo de la marioneta.

George Lucas, creador de “Star Wars”, visitó el set de “The Mandalorian”

Si miras las redes sociales de Jon Favreau podrías ver una fotografía del ícono de "Star Wars" en el set de "The Mandalorian". “Cuando George Lucas vino de visita fue un día muy especial”, recordó Favreau. “El elenco estaba en el set ese día, pero George, en realidad, vino a ver a Dave. No lo dijo frente a Dave porque no quería avergonzarlo, pero yo podía ver que George estaba muy orgulloso de que Dave estuviera dando el próximo paso. George descubrió a Dave, y ellos terminaron trabajando juntos durante 10 años en 'Star Wars: La guerra de los clones'. Tienen una larga relación y un gran entendimiento de la cinematografía, de 'Star Wars'. Y ahora, Dave dio el próximo paso en la dirección de acción real. Creo que ese es un motivo importante por el que George estaba allí”.

Pedro Pascal recibió una gran variedad de referencias para el papel

Para interpretar el papel del Mandaloriano Pedro Pascal recibió una serie de referencias de cine para mirar antes de llegar al set del programa. “Le pregunté a Jon Favreau: ‘¿Qué debería estar mirando?’”, explicó el actor. “De inmediato, trajo a colación a Akira Kurosawa y a Sergio Leone con películas como 'Yojimbo' y 'The Good, The Bad and the Ugly'. Por ese motivo, el [personaje del] Mandaloriano tiene un estilo muy samurái, muy de Clint [Eastwood] para mí”.

Las obras de arte del equipo creativo se muestran en la serie

Afortunadamente, el arte conceptual estelar de “The Mandalorian” no se ha mantenido bajo llave en una bóveda secreta de “Star Wars”. En lugar de ello, los asombrosos elementos visuales creados por los artistas, entre los que están Doug Chiang, Jama Jurabaev, John Park, Christian Alzmann, Ryan Church, Nick Gindraux y más, se muestran en cada episodio. “Hemos incluido parte de las obras de arte al final del programa”, revela Jon Favreau. “Cada semana, verán algunas de las imágenes en los créditos finales”.

A su vez, quienes quieran sumergirse aún más en el mundo de “The Mandalorian” también podrán disfrutar en Disney+ de “Disney Gallery: The Mandalorian”, una serie de ocho documentales que corre el telón de la serie para revelar sus diferentes facetas a través de entrevistas, grabaciones detrás de cámara y conversaciones de mesa redonda moderadas por Jon Favreau, creador de la serie.

La primera temporada completa y los nuevos episodios de “The Mandalorian" y "Disney Gallery: The Mandalorian" estarán disponibles desde el 17 de noviembre para toda Latinoamérica solo en Disney Plus.

