La serie 'WandaVision' tendrá más capítulos de lo previsto. | Fuente: Marvel

Faltan solo 10 días para el estreno de “WandaVision”, a través de Disney+, y aunque la plataforma indicó inicialmente que solo contaría con seis episodios, ahora confirmaron que tendrá nueve en total.

Todo apunta a que la producción llegará a su estreno con dos capítulos e iniciará oficialmente la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel después de meses de retrasos debido a la pandemia del coronavirus.

"La nueva y cautivadora serie de Marvel Studios está protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Supone la primera serie que se emite exclusivamente en Disney Plus. Es una mezcla entre la televisión clásica y el Universo Cinematográfico Marvel en el que Wanda Maximoff y Vision, dos seres superpoderosos que viven vidas suburbanas idealizadas, comienzan a sospechar que nada es lo que parece", reza la sinopsis oficial.

"WandaVision" preparará el terreno para el estreno de una nueva película del Universo Marvel. "La serie sentará las bases para la película 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', y el personaje de Olsen tendrá un papel clave junto al hechicero encarnado por Benedict Cumberbatch", declaró Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, a Entertainment Weekly.

Después de “WandaVision” llegará a la plataforma la serie “Falcon y el Soldado de Invierno”. La producción, protagonizada por Sebastian Stan y Anthony Mackie, se estrenará el 19 de marzo. Además, está previsto que Marvel lance cuatro películas en 2021: “Black Widow”, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, “Los Eternos” y “Spider-Man 3”.

AVANCE DE “WANDAVISION”

Se lanzó un nuevo avance de “WandaVision” que se estrenará el 15 de enero por Disney Plus.

El video presenta una canción original escrita por los compositores Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, ganadores del Oscar, quienes compusieron la música original de varios episodios, que abarcan desde la década de 1950 hasta principios de la década del 2000. “'WandaVision' es un proyecto muy genial, extraño y único”, afirmó Lopez.

“Cuando el director Matt Shakman nos presentó su idea, no tuvimos que pensarlo. Nos encantó el sentimiento brillante de las telecomedias estadounidenses mezclado con la profunda sensación de ansiedad que tenía la historia; ayudar a dar el tono era un desafío muy tentador”, agregó.

Anderson-Lopez recordó que creció en la década de los 80's y vio todos los programas de la época, muchos de los cuales sirven de inspiración en la serie de Marvel: “Los episodios de programas como 'I Love Lucy', 'Brady Bunch' y 'Family Ties' dieron forma a quién soy hoy en día y cómo me muevo por el mundo. De manera que este proyecto fue un sueño hecho realidad”, sostuvo.

Te sugerimos leer