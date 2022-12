En su intervención, Hiddleston, quien da vida al dios del Engaño, comentó que “lo que me encanta de la serie es que Loki está despojado de todo lo que le es familiar”. | Fuente: ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved. | Fotógrafo: Marvel Studios

Previo al estreno de “Loki”, la más reciente serie de Marvel para Disney+, Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Kate Herron (directora), Michael Waldron (escritor) y Kevin Feige, jefe de Marvel Studios fueron parte de la conferencia de prensa virtual, en la que participó RPP Noticias.

En su intervención, Hiddleston, quien da vida al dios del Engaño, comentó que “lo que me encanta de la serie es que Loki está despojado de todo lo que le es familiar”.

"Thor no está cerca, Asgard parece estar a distancia, Los Vengadores, por el momento, no están a la vista. Está despojado de todo su estatus y su poder. Si se toma todas esas cosas, que Loki ha usado para identificarse en las últimas seis películas, ¿qué queda de él? ¿quién es dentro o fuera de eso? Creo que esas preguntas se volvieron fascinantes. ¿Es capaz de crecer o capaz de cambiar? ¿Sus experiencias con la TVA le pueden dar una idea de quién podría ser? ... Espero que la audiencia se divierta con a lo que podríamos ir”, comentó.

Hiddleston añadió que para él la serie es “una combinación de deleite y sorpresa, creo que es probablemente la forma exacta de describirlo”.

“Estaba tan emocionado por la idea y también tuve que rascarme la cabeza porque esa escena en ‘Avengers: Infinity War’ (de su muerte) se había sentido tan definitiva, tan concluyente, como el final de la historia de Loki. Pero, sabía que ‘Avengers: Endgame’ estaba llegando a la vuelta de la esquina y en esa escena, Loki levanta el Teseracto y desaparece en una bocanada de humo. ¿Adónde va? ¿Cuándo se va? ¿Cómo llega ahí?”, comentó

Hiddleston comentó que Kevin Feige, Louis D'Esposito y Victoria Alonso, le aseguraron que ese sería el punto de partida de la serie.

“Había tantos lugares a los que podíamos ir, tantas posibilidades en qué pensar. Creo que es muy emocionante y estoy feliz de hacerlo”, añadió.

Owen Wilson habló sobre su ingreso al Universo Marvel con la serie de “Loki”. "Es emocionante ser parte. Al ver el estreno del tráiler y lo emocionados que se ponen todos… El secreto que rodea todo esto no lo entendí hasta que vi que los fans eran tan apasionados y que Marvel está tan comprometida con tratar de sorprender a su público”, añadió.

¿SERIE O CORTOMETRAJE?

Por su parte, Kevin Feige, director de Marvel Studios, comentó que la serie de “Loki”, “al principio, era una especie de fruta madura" ya que “hubo ideas para un cortometraje que se remonta a casi una década donde Loki dirigiera un Studio 54 en los años 70”.

“Creo que teníamos un arte conceptual de él en un caballo. Afortunadamente, gracias a Michael y Kate, la historia se volvió más interesante y los períodos de tiempo son casi secundarios a la historia en sí.”, mencionó.

