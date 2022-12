El disco 'Folklore', de Taylor Swift, será versionado en unas íntimas sesiones para Disney Plus. | Fuente: Disney Plus

La pandemia de COVID-19 provocó un parón en la música por la falta de conciertos, pero Taylor Swift está decidida de llevar versiones en vivo de su nuevo disco “Folklore” a través de Disney Plus. A través de un tráiler oficial, la plataforma digital reveló que la cantante interpretará los temas del álbum para el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

En colaboración con Aaron Dessner (The National), Jack Antonoff (Bleachers) y Justin Vernon (Bon Iver), la estrella del género pop grabó en secreto “Folklore” a comienzos de este año. Sin esperar que llegaría una crisis de salud y sumado a ello, no podría cantarlo en vivo, observó la única solución viable: juntarse nuevamente para el especial “Folklore: The Long Pond Studio Sessions”.

El pasado septiembre, Taylor Swift grabó un íntimo concierto –aunque evidentemente sin público– en Long Pond Studio en el norte de Nueva York, EE.UU. En el material que estrenará en Disney Plus, sus seguidores podrán escuchar las 17 canciones de su nuevo álbum en el orden original en que aparecen.

“Bueno, es 24/11 y 24-11 = 13, así que tengo un anuncio. No has visto esta película antes. ‘Folklore: The Long Pond Studio Sessions’ saldrá esta noche a la medianoche”, escribió la artista estadounidense, en referencia a su número de la suerte, en su cuenta oficial de Twitter.

ESTRENO EN DISNEY PLUS

El concierto grabado de Taylor Swift estará disponible desde el 25 de noviembre en Disney Plus, en víspera de la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Cabe destacar que ella misma dirigió esta pieza cinematográfica que se convertirá en la primera presentación en vivo de “Folklore”.

“Es un álbum que te permite conectarte con tus sentimientos, y es producto del aislamiento”, señaló la intérprete de 30 años en el tráiler para el servicio streaming. “Estoy tan contenta que lo hiciéramos, porque resultó que todos necesitaban llorar un poco, así como nosotros”.

