Desde hace 8 años, el peruano Paul Díaz es animador de Pixar. Él trabajó en el desarrollo de la cinta 'Soul'. | Fuente: Pixar

Hace 25 años, Paul Díaz fue con su hermano a ver "Toy Story", película que cambiaría la historia del cine de animación. También cambió su vida: "No sabía lo que estaba viendo porque no crecí con computadoras, pero en ese momento me di cuenta. Me dije 'creo que yo puedo hacerlo'".

En ese momento germinó la semilla que llevaría al peruano a convertirse en animador y, desde el 2013, a trabajar con Pixar. Ha formado parte de los equipos detrás de "Los increíbles 2", "Intensa-mente" y "Toy Story 4", entre otros. Su más reciente reto fue "Soul", que se estrena por Disney Plus este 25 de diciembre.

"Yo puedo animar cualquier character [personaje] que me dé el director. Algunos de ellos son Joe y 22 [los protagonistas]. Mi trabajo consiste en darles vida. Dependiendo de la escena pueden estar molestos y peleando entre los dos; o una escena con mucha acción", explica sobre sus responsabilidades como animador en una videollamada con RPP Noticias.

No es algo sencillo. Así como él enseña sus ilustraciones y secuencias al director, en el mismo cuarto hay otros 50 animadores haciendo lo mismo. Se va seleccionando -aunque sea necesario hacerlo cientos de veces- hasta que por fin dan con la visión del realizador. "Si a él le gusta, le da un final y avanzamos. Somos un buen equipo que quiere que todo el mundo avance", sostiene Paul Díaz, quien emigró a EE.UU. con su familia en la década de 1980.

Los animadores generalmente ilustran sus ideas o se graban para registrar ciertas emociones. Pero también investigan. Esto sucedió en "Soul" que busca retratar fielmente a la comunidad afroamericana y tiene un especial vínculo con el jazz. "Somos estudiantes de la vida", resalta el peruano que aprendió sobre animación viendo las películas de Disney en VHS.

En el caso de la nueva película de Pixar, la escena que más le gustó a Díaz resulta una cotidiana: una secuencia en la barbería. Es algo del día a día, pero que (hecha correctamente) sirve para graficar la identidad del afroamericano.

"Para mí es una parte importante. Me gusta ver esa clase de veracidad en nuestras cintas. Joe es afroamericano y está con su gente ahí, hablando de la vida. Yo crecí en un lugar de latinos y afroamericanos, entiendo esa parte. Tengo una conexión con eso, es como ir a un lugar de mis amigos", apunta sobre "Soul".

¿DE QUÉ SE TRATA "SOUL"?

¿Qué es aquello que te hace único? Joe Gardner (en la voz de Jamie Foxx), un profesor de música de secundaria, logra la oportunidad de su vida: tocar en el mejor club de jazz de la ciudad. Pero un pequeño traspié lo lleva de las calles de Nueva York a El Gran Antes, un lugar fantástico donde las nuevas almas obtienen su personalidad e intereses antes de llegar a la Tierra.

Decidido a regresar a su vida, Joe se alía con un alma 22 (en la voz de Tina Fey), quien nunca entendió cuál es el atractivo de estar en la Tierra. Mientras Joe intenta desesperadamente mostrarle a 22 las cosas maravillosas de la vida, puede que descubra las respuestas a algunas de las preguntas más fundamentales de la vida.

ESTRENO DE "SOUL"

Fecha: Viernes 25 de diciembre.Plataforma: Disney+.

