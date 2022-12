'Luca', lo nuevo de Pixar, estrenó este viernes 18 de junio en Disney+. | Fuente: © 2021 Disney/Pixar. All Rights Reserved. | Fotógrafo: Pixar

La vibrante cultura de Italia llega a la plataforma Disney+ de la mano de “Luca”, la más reciente película animada de Pixar. A través de su propia historia personal y sentido de pertenencia, el cineasta italiano Enrico Casarosa crea una ficción que valoriza la amistad como una de las claves para encontrarse a uno mismo.

Enrico Casarosa, director del nominado al Oscar “La luna”, explora sus orígenes en “Luca”, así lo dejó saber en una conferencia de prensa en la que estuvo presente RPP Noticias. “Nací en Génova, que es una ciudad pobre en la rivera. Y yo era un niño tímido, bastante protegido por mi familia”, inicia al ser consultado sobre su infancia.

“Cuando conocí a mi mejor amigo a los 11 años, un poco de mi mundo se abrió. Él era un poco buscapleitos, no tenía mucha supervisión. [risas]”, detalla. “En esos veranos especiales cuando creces y te encuentras a ti mismo, yo lo seguía y era arrastrado a problemas. Realmente me hizo pensar cómo nos encontramos a nosotros mismos en nuestras amistades”.

Para Casarosa, son estas relaciones con amigos que también “nos ayudan a encontrar un poco de quiénes queremos ser” tal como sucede entre Luca y Alberto en la cinta animada de Pixar. Aunque ambos son muy diferentes, uno miedoso y otro libertino, encuentran un punto de conexión para entender sus personalidades.

¿Por qué la locación escogida fue tan importante en “Luca”? Además de reflejar su ciudad natal, el director explica que hay cierta metáfora en este tipo de lugares, donde alguien te empuja a un acantilado y te atreves a probar experiencias nuevas. Y como se esperaba, el mar no podía faltar: “Buceamos mucho en estas hermosas aguas cuando yo era un niño”.

La historia de dos mejores amigos en “Luca”

Jacob Tremblay (“La habitación”, “Extraordinario”) también se animó a compartir un poco acerca de su personaje, Luca, un monstruo acuático que tiene una gran curiosidad por el mundo de los humanos. Sin embargo, estas ganas de conocer la vida fuera del agua preocupan a sus padres, quienes son muy sobreprotectores con él.

“Cuando lo conocemos al inicio de la película, Luca es un niño tímido. Realmente quiere ser capaz de explorar del mundo, pero sus padres le ponen muchas restricciones. Entonces, él conoce a este gran amigo, Alberto, el cual lo ayuda a salir de su zona de confort”, detalla el joven actor. “Tiene que ver con su curiosidad, explorar el mundo más allá de sus límites”.

En 'Luca', los monstruos acuáticos Alberto y Luca inician una amistad que los lleva a buscar su mayor sueño: tener una motocicleta Vespa. | Fuente: Disney+

Por otro lado, su coestrella Jack Dylan Grazer (“It”, “¡Shazam!”) considera que tiene muchas similitudes con el independiente Alberto, otro monstruo acuático que vive sin reglas ni padres dándole órdenes todo el tiempo, razón por la que prácticamente se mudó a un faro al lado del mar y colecciona artículos de seres humanos.

“Alberto no tiene restricciones. Está muy ansioso por explorar y cumplir todas estas fantasías y curiosidades. Él cumple un gran papel en la inspiración de Luca para ir a Portorosso [la ciudad al lado de la rivera] y obtener una Vespa”, señala sobre prestar su voz para la producción del nuevo filme animado.

“Luca” está dirigida por Enrico Casarosa y su elenco está conformado por Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Saverio Raimondo, Maya Rudolph, Marco Barricelli, Jim Gaffigan, Sandy Martin, entre otros. La película de Pixar se encuentra disponible desde este viernes 18 de junio a través de Disney+.

