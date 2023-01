Es oficial. “Lizzie McGuire” no tendrá una secuela en Disney Plus, así lo confirmó Hilay Duff por medio de las redes sociales. | Fuente: Twitter

Es oficial: “Lizzie McGuire” no tendrá una secuela en Disney Plus, así lo confirmó Hilay Duff por medio de las redes sociales. "Me ha honrado mucho tener el personaje de Lizzie en mi vida", comienza su mensaje la actriz que encarnó este papel en su adolescencia.

"Sé que los esfuerzos y las conversaciones han estado en todas partes para hacer que un reinicio funcione, pero, lamentablemente, y a pesar de los mejores esfuerzos de todos, no va a suceder", continuó.

Al parecer, Duff no estaba de acuerdo con la trama que envolvería la serie, por lo que decidió dar un paso al costado: “Quiero que cualquier reinicio de Lizzie sea honesto y auténtico respecto a lo que sería Lizzie hoy. Es lo que se merece el personaje ", indicó.

Asimismo, un portavoz de Disney confirmó la situación y reveló que no avanzarán con el proyecto: "A menos que y hasta que estemos seguros de que podemos cumplir con esas expectativas, hemos decidido postergar y hoy informamos a los representantes del elenco que no avanzamos con la serie planificada", sostuvo.

Cabe resaltar que algunos episodios de “Lizzie McGuire” ya fueron filmados con la participación de Hilary Duff; sin embargo, no se verán por las pantallas de Disney Plus. Como se recuerda, a pesar de que la ficción televisiva ahora se centraría en una treintañera, a la plataforma no le agradaría del todo la idea de incluir temas relacionados a la adultez.

Según The Hollywood Reporter, en el guion del primer episodio se “aborda la existencia de sexo con infidelidad como un punto central de la trama”. En ese sentido, la continuación de "Lizzie McGuire" no podría pertenecer al catálogo de Disney+, ya que este servicio digital está enfocado en ofrecer un contenido familiar (PG-13).

