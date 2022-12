Disney+ presentó sus estrenos para el 12 de noviembre en la D23 Expo: De 'High School Musical' a 'The Mandalorian'. | Fuente: Disney

Disney se prepara para pelear ─con Netflix, Hulu y Amazon, entre otros─ por la batalla en el terreno del streaming. Para ello, este 12 de noviembre lanzará su plataforma Disney+ con un gran catálogo de producciones ya conocidas y originales. Durante la D23 Expo 2019, dio a conocer algunos de los títulos que estarán disponibles. Hay oferta para todos: series para los fans de "Star Wars", nuevas películas en 'live action' y el regreso de "High School Musical". Estos son los proximos estrenos.

"LA DAMA Y EL VAGABUNDO"

Continuando con el "boom" de Disney de versionar sus clásicos animados en películas de 'live action', se suma la historia de un amor entre un perro callejero y una Cocker Spaniel. El protagonista se llama Monte y era un perro callejero hasta que fue rescatado por unos especialistas en Hollywood. Los actores Justin Theroux y Tessa Thompson serán las voces de los canes y se espera que se repita la famosa escena, entre la Dama y el Vagabundo, comiendo espaguetis.Estreno: 12 de noviembre.

'La dama y el vagabundo', ahora en acción real. | Fuente: Disney+

"THE MANDALORIAN"

Se trata de un producto paralelo a la saga de películas de "Star Wars". La serie de acción real "The Mandalorian" estará protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal, conocido por sus apariciones en "Game of Thrones" y "Narcos", y se centrará en torno a la figura de un misterioso guerrero en "un momento de la galaxia que nadie había visto hasta ahora". Antes de la D23 Expo 2019, ya se confirmó que se trabaja en la segunda temporada.Estreno: 12 de noviembre.

'The Mandalorian', el universo de 'Star Wars' se expande. | Fuente: Disney+

"HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE SERIES"

"No es un reboot. No es una secuela. Es el comienzo de algo nuevo", así fue el anuncio que hizo Disney sobre la nueva serie que, hace 10 años, marcó el ascenso al estrellato de Zac Efron y Vanessa Hudgens. La ficción, de 10 episodios, estará ambientada en los pasillos del East High y recorrerá las aventuras de un nuevo grupo de alumnos y actores. Entre los nuevos protagonistas destacan Joshuat Basset (Ricky), Dara Renée y Matt Cornett. Por el momento, no se ha confirmado si algún actor de las primeras películas será parte de esta nueva producción de Disney+; pero los fans cruzan los dedos. Estreno: 12 de noviembre.

'HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE SERIES' | Fuente: Disney+

"NOELLE"

Entre los anuncios de Disney, durante la D23 Expo 2019, también destacan una película protagonizada por Anna Kendrick, Bill Hader y Billy Eichner.Estreno: 12 de noviembre.

"THE WORLD ACCORDING TO JEFF GOLDBLUM"

La parrila de Disney+ también contará con una nueva serie protagonizada por Jeff Goldblum, actor conocido por sus trabajos en la saga de "Jurassic Park" y en "Día de la Independencia".Estreno: 12 de noviembre.

Jeff Goldblum, actor conocido por sus trabajos en la saga de 'Jurassic Park', protagoniza su propia serie. | Fuente: Disney+

