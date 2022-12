Disney+ anunció las próximas producciones de Marvel, Pixar, Lucasfilm y National Geographic que transmitirá. | Fuente: Disney+

En el Día del Inversor de 2020, The Walt Disney Company dio a conocer sus próximos ambiciosos pasos hacia la expansión global del servicio de streaming, con nuevos detalles sobre el futuro de sus servicios Disney+, Hulu e ESPN+, además de un primer vistazo de Star+, su próxima marca internacional de contenido de entretenimiento que aterrizará en Latinoamérica en junio de 2021.

Durante los próximos años, Disney+ planea estrenar aproximadamente diez series de Star Wars y diez series de Marvel, así como 15 series de acción real de Disney, Disney Animation y Pixar, y 15 películas de acción real de Disney, Disney Animation y Pixar; sumado al contenido premium que debutará en cines o en canales lineales antes de desembarcar en el servicio de streaming.

A continuación, presentamos una lista completa de las próximas producciones de Disney Studios, Marvel, Star Wars, Pixar y National Geographic, que estarán disponibles en Disney+.

MARVEL STUDIOS

Marvel Studios compartió sus planes para la expansión y el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel, revelando detalles sobre el nuevo contenido tanto para Disney+ como para cines.

Entre las decenas de proyectos nuevos, se anunciaron tres nuevas series para Disney+ que incluyen “Secret Invasion”, protagonizada por Samuel L. Jackson, “Ironheart” con Dominique Thorne como un genio inventor, y “Armor Wars”, protagonizada por Don Cheadle como James Rhodes alias ‘War Machine’ que enfrenta los peores miedos de Tony Stark.

Estos estrenos se suman a la sólida lista de títulos de Disney+ del estudio que incluyen: “WandaVision”, “Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”; la serie animada “What If…?”; “Ms. Marvel”; “Hawkeye”, con Hailee Steinfeld que se une a Jeremy Renner; “She-Hulk”, protagonizada por Tatiana Maslany que da vida al papel principal junto con Mark Ruffalo y Tim Roth; “Moon Knight”; “Guardians of the Galaxy Holiday Special”; y una serie de cortos originales: “I Am Groot”, que presenta al árbol bebé más querido por todos.

Además, se revelaron nuevos largometrajes tales como “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, la tercera película de la franquicia Ant-Man, y “Los 4 Fantásticos”, que presenta a la familia más icónica de Marvel.

Entre los próximos estrenos cinematográficos de Marvel también se incluyen “Black Widow”, “Shang Chi and The Legend of The Ten Rings”, “Eternals”, “Doctor Strange In The Multiverse of Madness”, “Thor: Love and Thunder”, “Black Panther 2”, “Blade”, “Captain Marvel 2”, y “Guardians of the Galaxy Vol. 3”.

STAR WARS

Lucasfilm anunció un número impresionante de emocionantes series de Disney+ y nuevas películas destinadas a expandir como nunca antes la galaxia de Star Wars. Entre los proyectos se encuentran “Obi-Wan Kenobi”, protagonizada por Ewan McGregor con Hayden Christensen, que regresa como Darth Vader, y dos series ambientadas en la era mandaloriana de Jon Favreau y Dave Filoni: “Rangers of the New Republic” y “Ahsoka”, una serie que presenta al personaje favorito de los fans Ahsoka Tano.

Entre los otros títulos anunciados para Disney+ se incluyen: “Andor”, “Star Wars: The Bad Batch”, “Star Wars: Visions”, “Lando”, “The Acolyte” y “A Droid Story”. El estudio también regresa sobre “Willow” con una nueva serie en la cual Warwick Davis retoma el papel principal.

La próxima película de la franquicia Star Wars que se estrenará en diciembre de 2023 será “Rogue Squadron”, dirigida por Patty Jenkins de la franquicia “Wonder Woman”. Completan el catálogo de películas: la quinta entrega de Indiana Jones, dirigida por James Mangold; una película de Star Wars del guionista y director Taika Waititi; y “Children of Blood & Bone”, basada en la novela de Tomi Adeyemi, que fue un best-seller del New York Times.

WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES

El estudio reveló un listado estelar de películas originales para Disney+ y confirmó oficialmente que producirá: “Hocus Pocus 2”, nuevas versiones de “Three Men and a Baby” con Zac Efron y “Cheaper by the Dozen” con Kenya Barris y Gabrielle Union, además de una nueva cinta “Sister Act”, protagonizada por Whoopi Goldberg, quien también será productora con Tyler Perry.

Otros de los proyectos que se anunciaron son: “Chip ‘N Dale: Rescue Rangers”, una película híbrida de animación y acción real protagonizada por John Mulaney y Andy Samberg; “Pinocchio”, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks; “Peter Pan & Wendy”, protagonizada por Jude Law como el capitán Garfio y Yara Shahidi como Tinker Bell; y “Disenchanted”, con Amy Adams, que regresa como Giselle.

Las nuevas películas de acción real biográficas, creadas para el servicio, incluyen: “Greek Freak”, sobre la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo, así como proyectos sobre Keanon Lowe y Chris Paul. El grupo también está desarrollando nuevas versiones animadas sobre los títulos favoritos de 20th Century Studios: “Diario de un chico en apuros”; “The Ice Age Adventures of Buck Wild”, protagonizada por Simon Pegg; y “Una noche en el museo”.

El estudio también mostró una vista previa de su lista de largometrajes incluidos: “Jungle Cruise”; “Cruella”; una precuela de “El Rey León” y “La sirenita”.

PIXAR ANIMATION STUDIOS

Pixar Animation Studios dio a conocer la lista de series originales para Disney+ y películas que estrenarán próximamente.

Entre los títulos se encuentran la primera serie animada de formato largo de Pixar, “Win or Lose”, que estrenará exclusivamente en Disney+ en septiembre de 2023, y dos largometrajes cuyo estreno en cines se prevé para 2022: “Turning Red”, película del ganador de un Oscar Domee Shi, y “Lightyear”, la historia definitiva del origen del héroe que inspiró el juguete. Chris Evans hará la voz en inglés del héroe en su viaje por convertirse en el guardián espacial más famoso de la historia.

Para el próximo mes de junio está programado el estreno en cines del largometraje original “Luca”. Además, se compartieron detalles adicionales sobre estas nuevas series de Disney+: “Por dentro de Pixar”, “Pixar Popcorn”, “Dug Days” y “Cars”, así como también la película de próximo estreno “Soul” y el cortometraje “Madriguera”, ambos con estreno en Disney+ el 25 de diciembre de 2020.

WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS

Walt Disney Animation Studios realizó varios anuncios, destacando el próximo estreno de la película “Encanto”, que incluye canciones nuevas de Lin-Manuel Miranda, cuyo estreno en cines está previsto para noviembre de 2021. El estudio también reveló que “Raya y el último dragón” debutará simultáneamente en Disney+ Premier Access y en cines en marzo de 2021.

El estudio también anunció varias series nuevas para Disney+ que serán las primeras series animadas producidas por WDAS, e incluyen “Baymax”, “Zootopia+”, “Tiana” y “Moana, The Series”; así como también “Iwájú”, que se producirá en colaboración con la compañía panafricana de entretenimiento de cómics Kugali.

NATIONAL GEOGRAPHIC

National Geographic reveló su ambicioso catálogo para Disney+ que incluye títulos de primer nivel como “Limitless With Chris Hemsworth”, “Welcome to Earth (título provisional)”, protagonizada por Will Smith, y una cuarta temporada de la serie de antología, ganadora de un premio Emmy: “Genius”, que se centrará en Martin Luther King, Jr.

El estudio también anunció la nueva película documental “Cousteau”, que se estrenará en cines antes de llegar a Disney+ junto a otras series documentales nuevas: “Secrets of the Whales”, “A Real Bug’s Life” y “America The Beautiful.”

Te sugerimos leer