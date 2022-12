'Amadrinhada' sigue a Eleanor (Jillian Bell), una inexperta hada madrina, que necesita probar que su profesión aún es relevante. Para lograrlo, se asegurará que Mackenzie (Isla Fisher) encuentre su 'felices por siempre'. | Fuente: Disney Plus

¿Qué sería de las jóvenes en problemas sin sus hadas madrinas que, con un simple movimiento de varita, convierten calabazas en coches? Claro, esto suena muy bien para los cuentos de hadas; pero ¿en el mundo real? "Amadrinhada", la nueva película de Disney, nos presenta a un hada madrina en entrenamiento que va a la Tierra para probar que aún son necesarias y que los finales felices son posibles.

Jillian Bell e Isla Fisher protagonizan la comedia como Eleanor y Mackenzie Walsh, hada madrina y la madre soltera a la que va a ayudar. "¿Quién no ha crecido con el sueño de ser una princesa de Disney? Esa es la meta", dice una divertida Jillian quien soñaba con encarnar a una bruja. "Esto es lo más cercano que he conseguido. Tiene magia y hechizos, e intenta que los sueños de Mackenzie se hagan realidad", comenta en una videoconferencia en la que participó RPP Noticias.

LA FELICIDAD ES LO QUE TÚ QUIERAS

En "Amadrinhada", que se estrena el 4 de diciembre por Disney Plus, Mackenzie ha renunciado a la idea de "felices para siempre". Pero en el 2020, esta frase no tiene que significar solo el encontrar el amor y casarse como recalca Isla Fisher: "a las niñas que verán la cinta, el felices por siempre no necesariamente incluye un castillo, un príncipe y un vestido. Pueden ser las bendiciones que tienes en tu vida como tu familia o el trabajo".

'Amadrinada' se estrena el 4 de diciembre por Disney Plus. Una buena opción para las épocas navideñas. | Fuente: Disney Plus

La actriz -casada con Sacha Baron Cohen, madre de dos niñas y un niño- ha preferido llevar su vida de manera libre sin poner sus esperanzas demasiado en alguna cosa. "Así siempre me he sorprendido increíblemente de estar trabajando, casada, con una familia maravillosa. Todo se siente como un extra para mí", sostiene.

Jane Curtin, que interpreta a la directora de la escuela de hadas madrinas, la apoya al dar un nuevo significado a la frase con la que terminan los cuentos de hadas: "Felices para siempre es lo que tú quieras. Es lo que tú creas y la meta que puedes conseguir por ti mismo. No es algo que requiera magia, solo necesita de ti y tu espíritu".

Por otro lado, la cinta navideña hace un guiño a la diversidad al mostrar -en una secuencia final- a la nueva generación de hadas madrinas en entrenamiento donde aparece un niño o de género no binario. "Me saltaron las lágrimas cuando lo vi. Estoy emocionada, esto es progresivo e inclusivo. Hará que alguien se sienta visto y, al final del día, si podemos hacerlo en una película de Disney, es hermoso", asegura Jillian Bell, conocida por participar en comedias como "22 Jump Street" y "Bridesmaids".

SINOPSIS DE "AMADRINHADA"

Eleanor (Jillian Bell), una inexperta hada madrina, descubre que su profesión está a punto de extinguirse. Ella decide demostrarle al mundo que aún las necesitan. Al encontrar una carta traspapelada de una niña de 12 años en apuros, Eleanor decide buscarla y descubre que Mackenzie (Isla Fisher) es ahora una madre soltera de 40 años. Habiendo perdido a su marido algunos años atrás, Mackenzie ha renunciado a la idea de "felices para siempre", pero la tenaz Eleanor se empeñará en que Mackenzie le dé una nueva oportunidad a la felicidad, le guste o no.

ESTRENO

Fecha: Viernes 4 de diciembre.Plataforma: Disney Plus.

