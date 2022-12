Isabela Souza habló sobre la pareja favorita de sus fans en 'Bia': 'Binuel'. | Fuente: Disney

Isabela Souza se ha convertido en el nuevo rostro latino de Disney. Con "Bia" -serie juvenil que sigue los pasos de "Soy Luna" y "Violetta"- ella consiguió su primer protagónico convirtiéndose en un ídolo para los más jóvenes. Tras lanzar el especial "Bia: Un mundo al revés", por la plataforma Disney Plus, la brasileña destaca el crecimiento al lado de la compañía del ratón.

"Disney me hizo crecer como persona y artista. Confiaron en mí para algo muy grande y siempre voy a estar agradecida. Nos eligieron y prepararon para que estuviéramos perfectamente listos para hacer algo enorme que seguramente sería un éxito", comenta la actriz, de 23 años, en una videollamada con RPP Noticias.

En el 2020, se emitió la segunda temporada de "Bia" y, hasta el momento, no hay noticias de una tercera entrega; pero Isabela Souza está abierta a continuar trabajando con Disney: "Ojalá surjan nuevas oportunidades en el futuro". La pandemia frustró un show musical que tenían planeado, pero recientemente se lanzó nuevo material de la serie: el especial "Bia: Un mundo al revés".

Como dice su nombre, presenta a los personajes de la ficción en un universo y con personalidades opuestas. Lo que resultó divertido para la actriz al tener un cambio de look y de actitud.

Isabela Souza conversó con RPP Noticia sobre la dinámica de 'Binuel' en "Bia: Un mundo al revés" y cómo es trabajar con Disney. | Fuente: RPP Noticias

UNA FAN MÁS DEL 'BINUEL'

El romance de Bia y Manuel (Julio Peña) también mostró una nueva faceta gracias a estas circunstancias. Isabela destacó que, sin importar sus personalidades, la dupla de 'Binuel' (como los llaman los fans) siempre funcionará.

"¡Me encantó! Amo a 'Binuel' con todo mi ser. Estuvo muy divertido hacer 'Binuel' al revés. Nos divertimos un montón. Fue muy bonito ver cómo 'Binuel' tiene la misma química, atracción e interacción, aunque sean distintas personaldades", indicó la artista.

Con solo 23 años, la joven cuenta con más de 1.2 millones de seguidores en Instagram; pero no se considera influencer. No obstante, sí cree que puede influenciar gracias a la historia que cuenta en la serie cuyas dos temporadas más el especial están disponibles en Disney Plus.

"Sí pienso que todos somos influencias. Hay gente que se inspira en la historia que contamos. Es bonito porque es una oportunidad gran de compartir. Estoy agradecida por cada seguidor, es bonito ver cómo me reciben", comenta Isabela Souza quien dice motivarse e inspirarse por los dibujos y mensajes que recibe de los fans.

El especial 'Bia: Un mundo al revés' ya está disponible en Disney Plus. | Fuente: Disney

Si bien ella no es de postear constantemente en redes sociales -"a veces tardo un montón en subir cosas y los fans dicen que están preocupados"- lo hace cuando tiene algún mensaje revelante para ella: ya sea relacionado a la naturaleza, lo que está leyendo o un pensamiento. "Trato de estar lo más presente posible, pero siempre que tengo algo que tenga significado para mí", precisa.

La protagonista de "Bia" regresó a su natal Brasil y está viendo propuestas laborales. Su futuro no es certero, pero confía en que vendrán cosas positivas: "creo que algo bueno va a pasar", dice jugando al misterio.

"Bia" (temporadas 1 y 2) y "Bia: Un mundo al revés".Disponibles en Disney Plus.

