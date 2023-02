'Parks and Recreation' recauda 2,8 millones de dólare | Fuente: Instagram

La reunión especial de "Parks and Recreation" recaudó 2,8 millones de dólares que donará a la lucha contra los efectos del coronavirus, informó este viernes el medio especializado Variety.La emisión congregó a los protagonistas de esta comedia televisiva que lideró, entre 2009 y 2015, la actriz Amy Poehler, quien apareció en el encuentro digital con Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Jim O'Heir y Retta.

En lugar de tratarse únicamente de una conversación sobre el éxito del programa y el paso del tiempo, la reunión incluyó un capítulo guionizado donde los intérpretes volvieron a sus papeles.En la trama, Poehler, en el personaje de Leslie Knope, trataba de reunirse virtualmente con el resto de trabajadores del departamento de parques que gestiona para saber cuáles son las medidas de distanciamiento social y, de paso, cómo se encontraban sus amigos.

Además, el reparto entero interpretó a coro, cada uno desde sus casas, la canción "5,000 Candles in the Wind", que se compuso para la serie.El especial concluyó con una invitación a donar fondos para la organización Feeding America, que suministra productos a los bancos de alimentos que reparten comida a la población más afectada por la crisis del coronavirus.También se animó a colaborar con el Instituto Nacional de Salud mental de EE.UU. Todas las donaciones, aún abiertas, se igualarán por NBCUniversal y el resto del equipo de "Parks and Recreation"."Como muchas otras personas, estábamos buscando maneras de ayudar y sentimos que traer a estos personajes de vuelta durante una noche podría conseguir algo de dinero", explicó sobre el especial el productor y guionista Mike Schur, cocreador de "Parks and Recreation" junto a Greg Daniels (ambos habían trabajado juntos previamente en "The Office").Aplicando a la comedia televisiva la estética y códigos tradicionales del documental, "Parks and Recreation" (2009-2015) se centraba en una entusiasta e incansable funcionaria local (Poehler) al frente de un surrealista departamento de parques municipal.

Con información de Efe.

