Estos son 10 documentales que puedes ver en HBO, durante la cuarentena. | Fuente: HBO

En épocas de cuarentena, HBO posee en gran catálogo de contenidos variados para disfrutar mientras estás en casa. En ese sentido, repasamos una lista de documentales para disfrutar de historias sobre crímenes durante el confinamiento social.

La señal estadounidense se destaca por el especial cuidado en la producción y su rol como aliado a la profundidad de las investigaciones, que resultan en el alto nivel de reconocimiento de los críticos y el público.

Entre las historias impactantes sobre conocidos crímenes reales que han dado mucho de qué hablar, estos son 10 imperdibles documentales de true-crime disponibles en HBO GO.

PARADISE LOST TRILOGY: THE CHILD MURDERS AT ROBIN HOOD HILLS (1996)

Directores: Joe Berlinger y Bruce Sinofsky

Por qué lo tienes que ver: Este documental retrata los juicios de los “Tres de West Memphis”; tres jóvenes son acusados de asesinar y mutilar sexualmente a tres chicos, como parte de un presunto ritual satánico.

THE CHESHIRE MURDERS (2013)

Director: Kate Davis

Por qué lo tienes que ver: Este documental analiza la pena de muerte a partir del caso de asesinato de la esposa e hijas del Dr. William Petit en Cheshire, Connecticut. La investigación muestra cómo el sistema de justicia del estado llega a tomar la polémica decisión de, en función del costo que puede tener el largo proceso de pena de muerte, condenar a los asesinos a cadena perpetua.

'The Jinx: The life and deaths of Robert Durst', disponible en HBO. | Fuente: HBO

THOUGHT CRIMES: THE CASE OF THE CANNIBAL COP (2015)

Director: Erin Lee Carr

Por qué lo tienes que ver: Apodado "el policía caníbal", Gilberto Valle fue condenado en marzo de 2013 por conspirar para secuestrar y comer mujeres jóvenes. Después de 22 meses tras las rejas, su condena fue revocada en medio de una gran polémica sobre la diferencia entre pensamientos compartidos en la internet y crímenes efectivamente ejecutados.

THE JINX: THE LIFE AND DEATHS OF ROBERT DURST (2015)

Director: Andrew Jarecki

Por qué lo tienes que ver: El director Andrew Jarecki dirigió la película ‘All Good Things’ (2010) inspirada en la biografía del criminal y heredero de bienes raíces de Nueva York Robert Durst, de quien ganó su admiración con dicha cinta. A través de entrevistas con Durst durante más de 20 horas en un periodo de varios años, Jarecki examina la compleja vida del millonario después de haber sido acusado de tres asesinatos a lo largo de cuatro décadas.

BEWARE THE SLENDERMAN (2016)

Director: Irene Taylor Brodsky

Por qué lo tienes que ver: Anissa Weier y Morgan Geyser, dos niñas de 12 años, apuñalaron a su compañera de escuela Payton Leutner; todo porque querían demostrar su lealtad hacia Slender Man, y convertirse en sus sirvientes para evitar que matara a sus familias. Pero Slender Man es un personaje ficticio y, de acuerdo con las niñas que cometieron este crimen, lo descubrieron en un sitio de internet que postea creepypasta, contenido que incluye leyendas o imágenes relacionadas con temáticas de horror.

MOMMY DEAD AND DEAREST (2017)

Director: Erin Lee Carr

Por qué lo tienes que ver: Este documental relata la historia detrás del asesinato de Dee Dee Blanchard, que cometieron su hija, Gypsy Rose Blanchard, y el novio de esta, Nicholas Godejohn. Durante años Dee Dee abusó de su hija a quien convenció de que sufría una serie de enfermedades como leucemia, asma, distrofia muscular, y que tenía la capacidad mental de una niña de 7 años debido a un daño cerebral. Dee Dee sufría de una enfermedad mental llamada síndrome de Münchhausen por poder.

'Who killed Garret Phillips?', disponible en HBO. | Fuente: HBO

THE CASE AGAINST ADNAN SYED (2019)

Director: Amy J. Berg

Por qué lo tienes que ver: Esta docu-serie aborda el asesinato de la estudiante de preparatoria Hae Min Lee presuntamente a manos de su exnovio Adnan Syed. El documental reveló que Syed rechazó un acuerdo de culpabilidad en 2018 que le habría requerido estar cuatro años más en la cárcel y después ser liberado. Sin embargo, Syed actualmente cumple una condena de cadena perpetua a pesar de intentar, en varias ocasiones, tener un nuevo juicio.

I LOVE YOU, NOW DIE: THE COMMONWEALTH VS. MICHELLE CARTER (2019)

Director: Erin Lee Carr

Por qué lo tienes que ver: Basado en la muerte de Conrad Roy, este caso planteó preguntas complejas relacionadas con los límites de la responsabilidad penal. La relación que Michelle Carter y Conrad Roy establecieron a través de mensajes y llamadas en un periodo de dos años terminó fatídicamente cuando, el 13 de julio de 2014, Conrad Roy cometió suicidio por intoxicación con monóxido de carbono y los investigadores encontraron mensajes y llamadas de Carter, quien presuntamente lo alentó a suicidarse. Michelle fue arrestada por homicidio involuntario.

WHO KILLED GARRET PHILLIPS? (2019)

Director: Liz Garbus

Por qué lo tienes que ver: El documental sobre la acusación por el asesinato de Garrett Phillips, un chico de 12 años, a Nick Hillary, un hombre negro en una comunidad mayoritariamente blanca, plantea preocupantes preguntas sobre prejuicios raciales y cuestiones relacionadas con la policía y el sistema de justicia penal. En el curso del juicio se reveló que la fiscal estatal, Mary E. Rain, guardó en secreto pruebas exculpatorias de la defensa. Esto y otros casos de mala conducta profesional llevaron a prohibirle ejercer la abogacía durante dos años.

MCMILLION$ (2020)

Director: James Lee

Por qué lo tienes que ver: El documental muestra las investigaciones del FBI sobre la estafa montada por una familia para beneficiarse del juego de Monopoly de McDonald's, entre 1989 y 2001. En la promoción, la cadena de comida rápida daba premios a sus comensales y, de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, ellos mismos no podían estar a cargo del concurso. Para evitar fraudes, McDonald’s contrató a la compañía Simon Marketing para hacerlo. Sin embargo, el jefe de seguridad Jerome P. Jacobson logró sustraer las piezas más valiosas del juego y se las entregó a sus cómplices para que las canjearan, repartiéndose los millonarios premios.

'McMillion$', disponible en HBO. | Fuente: HBO

