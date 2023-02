'How i met your mother' se puede ver por Amazon Prime. | Fuente: Amazon Prime

La exitosa sitcom "How i met your mother" o "Cómo conocí a tu madre" está de regreso en la televisión por streaming gracias a la plataforma de Amazon Prime, luego que en abril del 2017 saliera del catálogo de Netflix.

El elenco de “How i met your mother” está conformado por Josh Radnor (Ted Mosby), Neil Patrick Harris (Barney Stinson), Cobie Smulders (Robin Scherbatsky), Alyson Hannigan (Lily Aldrin) y Jason Segel (Marshall Eriksen), pero ¿qué es de la vida de los actores a seis años del final de la serie?

TED MOSBY

Después de que "How i met your mother" terminó, Josh Radnor interpretó a un médico en la serie "Mercy Street" de PBS y retrató a un maestro en "Rise" de Fox. También, protagonizó una producción de Broadway de la obra nominada al premio Tony "Disgraced".

En 2019, Radnor se sumó al elenco de la serie de Amazon Prime "Hunters", en la que dio vida a Lonny Flash, una estrella de cine que es miembro secreto del grupo cazador de nazis llamado Los Cazadores.

Actualmente, Josh Radnor es parte de un dúo musical llamado 'Radnor and Lee', compuesto por él mismo y su amigo Ben Lee. Su nuevo álbum llamado "Golden State" se lanzará en mayo de 2020.

MARSHALL ERIKSEN

El actor Jason Segel tiene actualmente 40 años. Él fue el creador y protagonista de la nueva serie de antología de AMC llamada "Dispatches From Elsewhere".

"Es lo más cerca que pude llegar a mi versión de 'El mago de Oz'", dijo Segel sobre el programa. "Cuatro personas emprenden una búsqueda para encontrar a una niña desaparecida, y en el proceso, tratan de encontrarse a sí mismos y encontrar algo de la magia que se pierde", añadió.

Casi al mismo tiempo que su actuación en "How i met your mother", Jason Segel protagonizó, dirigió y ejecutó las comedias "The Muppets" (2011), "The Five-Year Engagement" (2012) y "Sex Tape" (2014). Además, interpretó al novelista de la vida real David Foster Wallace en "End of the Tour", en 2015.

El querido Marshall también es autor de "Nightmares!", una serie compuesta por tres libros y coescritos por Kirsten Miller. Luego, Segel y Miller se unieron para una serie de libros para adultos jóvenes llamada "Last Reality".

ROBIN SPARKLES

La actriz Cobie Smulders hizo su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel en "The Avengers" de 2012 y desde entonces ha aparecido en varias películas de Marvel. La última fue en "Spider-Man: Far From Home".

Smulders protagonizó "Friends From College" de Netflix, que duró dos temporadas. Actualmente interpreta a Dex Parios en "Stumptown" de ABC.

La recordada Robin está casada con Taran Killam desde 2012 y tienen dos hijas llamadas Shaelyn y Janita. Además, es una ganadora de la lucha contra el cáncer de ovario, que le diagnosticaron en 2008.

"Tuve múltiples cirugías para eliminar el cáncer de mi cuerpo y, afortunadamente, ahora estoy libre de cáncer, 11 años después", dijo Smulders en una entrevista en 2018. "Fue una experiencia difícil pero, al salir de ella, siento más fuerte por eso ", sostuvo.

BARNEY STINSON

Según los informes, Neil Patrick Harris, que dio vida al querido Barney Stinson, protagonizará la próxima cuarta película de "Matrix".

Patrick Harris ha tenido varios papeles de cine y televisión, entre los que podemos recordar "Los Pitufos" y "Los Muppets". También, interpretó a Desi Collings en el thriller de 2014 "Gone Girl" y apareció en dos episodios de "American Horror Story". Así como al amenazador Conde Olaf en "Una serie de eventos desafortunados", que terminó en 2019 después de tres temporadas.

En 2015, el actor lanzó una memoria de estilo de elegir tu propia aventura titulada "Neil Patrick Harris: Elige tu propia autobiografía". En 2017, publicó un libro para niños llamado "The Magic Misfits".

El actor tiene tiene dos hijos, los gemelos Harper y Gideon (nacidos en 2010) con su esposo David Burtka, quien también fue estrella invitada en "How i met your mother".

LILY ALDRIN

La actriz Alyson Hannigan, recordada como "Lilypad", apodo que le puso su esposo Marshall en la serie "How i met your mother", también ha protagonizado películas como "Abducted: The Mary Stauffer Story" y "You Might Be the Killer".

Hannigan está casada con Alexis Denisof desde 2003 y tienen dos hijas llamadas Satyana y Keeva Jane. Actualmente, es anfitriona del "Girl Scout Cookie Championship" de Food Network.

"Estaba tan emocionada de ser parte de esto porque me comí una gran cantidad de galletas Girl Scout", reveló la actriz.

TRACY MC'CONNELL

La actriz Cristin Milioti, recordada como la mujer con la que Ted se casó y tuvo dos hijos en "How i met your mother", tuvo recientemente un papel en la comedia romántica "Palm Springs" con Andy Samberg.

La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2020 y fue comprada por Hulu y Neon. Cristin Milioti también apareció en programas como "Modern Love", "Fargo", "Black Mirror" y "The Mindy Project".

Te sugerimos leer