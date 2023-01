La colombiana Camila Rojas conversó con RPP Noticias sobre su rol en 'Herederos por accidente' y repasa su carrera como actriz en México. | Fuente: Claro Video

Camila Rojas es colombiana, pero radica en México. Ha desarrollado toda su carrera en dicho país y, recientemente participó en “Herederos por accidente”, una serie del servicio streaming Claro Video. La producción está protagonizada por Maite Perroni, la recordada actriz de la telenovela juvenil "Rebelde".

Para Camila, poder compartir escena con artistas conocidos ha sido una forma de rodearse de muy buena energía. La joven, que da vida a Mónica en la ficción, conversó con RPP Noticias en un momento complicado para los actores debido a la pandemia de COVID-19.

¿Cómo defines a tu personaje en “Herederos por accidente”?

Ella es una mánager que trabaja más con hombres. Le encanta mucho sobresalir en el sentido de prometerles a todos y cumplir. Llevarlos a todos al cielo y que logren sus sueños, se vuelvan famosos. Y ella se vuelva famosa por ser la mánager de ellos. Es una mujer muy empoderada, con mucho carisma y personalidad. Es fuerte, sobre todo porque se maneja entre tantos hombres. A ella no le queda chiquito estar rodeada de un mundo tan pesado como lo es el medio del modelaje y la televisión. A ella le gusta pisar fuerte y dejar su huella.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar junto a estrellas como Maite Perroni, Michel Duval y Norma Angélica (“La Casa de las Flores”)?

Muy bonito, la experiencia ha sido muy linda porque son calidad de personas. Son seres humanos que no están contaminados con esta cosa de la fama y el medio, sino que siguen siendo ellos. Muy naturales y con la esencia de la humildad, a pesar de que ya llevan tanta trayectoria.

¿Eso te ha hecho ganar un aprendizaje?

Sí, claro. Siempre me he considerado una mujer que no por estar en el medio me sienta más que los demás. Cuando trabajo con gente así, corroboro que se puede llegar muy lejos sin necesidad de pasar por encima de nadie. La única persona que tienes que vencer es a ti mismo, tus miedos, inseguridades y la negatividad. La competencia tiene que ser contigo mismo, no con los demás. A la final, todos trabajamos en la televisión, pero seguimos siendo humanos.

¿Qué tal ha sido el recibimiento de tu trabajo? Sobre todo en tiempos de redes sociales.

Ha sido muy bonito porque me han escrito ‘oye, me encanta tu acento o el personaje que hiciste’. De repente, llega gente nueva a mi vida diciéndome ‘te conocí a través de este personaje, qué linda y talentosa eres’. Entonces, sí es muy padre recibir el cariño de la gente, porque eso es lo que a mí me motiva a seguir.

Ahora que mencionas tu acento… ¿Cómo ha sido para ti que eres colombiana radicar y trabajar en México?

Toda mi carrera la he desarrollado en México. Yo empecé en la televisión en México, nunca hice nada en Colombia. Desde el primer proyecto, México me acogió totalmente y me abrió sus puertas. Me ha ido muy bien porque no he dejado de trabajar y esta carrera es muy difícil. He tenido la oportunidad de trabajar, terminar y seguir en otro proyecto. Entonces, siento que México me ha dado las oportunidades.

Camila Rojas habló sobre su experiencia junto a Maite Perroni, Michel Duval y Norma Angélica en "Herederos por accidente". | Fuente: RPP Noticias

¿Considerarías volver a Colombia y actuar allá?

¡Sí, claro que sí! Yo creo que la vida del actor en realidad no está en un solo país. Si yo vivo en México, o donde sea, y tengo la oportunidad de ausentarme lo que dure un proyecto a grabar en cualquier otro país, lo haría. Y por supuesto que aún más si es Colombia, porque es mi país natal. Pero pasa algo muy curioso, cuando vengo a tocar puertas en Colombia, y todo va marchando bien, algo pasa que preciso me sale un proyecto en México.

¿Cómo ves tus proyectos a futuro en estos momentos de cuarentena?

De los proyectos, espero todo siga en pie y las cosas se terminen de dar. Ya sabes que con esto de la pandemia todo se pausó. Entonces, sí hay un par de cositas por ahí en pie, roguemos que todo siga en marcha.

Ya que has probado el mundo del streaming, ¿te gustaría estar en una serie de Netflix?

Por supuesto, claro que sí. Me encantaría trabajar en Netflix, Amazon, Disney. Estaría muy feliz.

“Herederos por accidente” está disponible para ver en la plataforma streaming Claro Video.

