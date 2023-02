'Aves de presa', protagonizada por Margot Robbie, se estrena este 24 de octubre por HBO. | Fuente: HBO

"Birds of Prey" ("Aves de presa") ingresaba a la cartelera, en febrero pasado, como la primera cinta del género de superhéroes del año. Debido a la pandemia, la historia de Harley Quinn se convirtió en la primera y la última. Pero ahora es el turno de dar el salto a la televisión pues ya se estrena en Latinoamérica.

La cinta, protagonizada por Margot Robbie, funciona como un spin-off de “Suicide Squad”. Tras su lanzamiento, recibió críticas positivas que rescataban el protagonismo femenino en la historia, basada en los cómics de DC. No obstante, no tuvo la misma suerte en la recaudación. En su primer fin de semana, solo recaudó US$ 33,2 millones en la taquilla de EE.UU. La cifra se ubicó debajo de estrenos como “Shazam”, que obtuvo 53,5 millones en su apertura.

La cadena HBO confirmó que estrenará en exclusiva "Birds of Prey", tanto por su canal como en la plataforma HBO GO, este 24 de octubre a las 8 p.m. (Perú).

HORARIO EN LATINOAMÉRICA

Perú, Colombia, México y Ecuador: Sábado 24 de octubre, a las 8 p.m.Chile, Bolivia y Venezuela: Sábado 24 de octubre, a las 9 p.m.Argentina: Sábado 24 de octubre, a las 10 p.m.

¿DE QUÉ SE TRATA?

Dirigida por Cathy Yan, "Aves de presa" sigue a Harley Quinn (Margot Robbie) después de que ella es abandonada por el Joker y se encuentra sin protección contra el líder del crimen Máscara Negra (Ewan McGregor) y sus matones. Las cosas pronto se igualan para Harley cuando ella inesperadamente une fuerzas con tres otras mujeres –Canario Negro, Cazadora y Renée Montoya– para salvar a Cassandra Cain, una joven en peligro por tener un diamante que le pertenece a Máscara Negra.

El elenco está conformado además por Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Pérez y Ella Jay Basco.

Robbie, la dos veces nominada al Oscar, abogó por la unión entre mujeres, tanto en la pantalla como en la vida real, mientras promocionaba la cinta. "Refleja la dinámica que las mujeres tenemos en la vida real. Todavía siguen poniendo mujeres compitiendo contra otras mujeres. Yo solo he encontrado gran apoyo en las mujeres que me han rodeado. Tengo una hermandad con las mujeres que me rodean muy fuerte y quiero ver más de eso en la pantalla", manifestó.

"Birds of Prey" es la octava película del Universo extendido de DC. A través de la plataforma HBO GO podrá acceder a otros títulos sobre superhéroes y villanos como "Joker", "Aquaman", "Doom Patrol", "Shazam!", "Swamp Thing" y "Watchmen".

