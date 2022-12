'Avengers: Endgame' estará disponible en la plataforma Disney+ desde noviembre. | Fuente: Marvel

Después de anunciar la larga lista de títulos disponibles en la plataforma Disney+ ─de éxitos de Marvel como "Iron Man" a nuevas series como "The Mandalorian" además de cintas clásicas como "Fantasía"─ muchos fans de los superhéroes se preguntaban cuándo podrían ver "Avengers: Endgame" en el nuevo servicio de streaming.

La pregunta ya tiene respuesta, pues se reveló la fecha de estreno de la película más taquillera de la historia en el servicio de streaming.

Ha sido con una publicación, en la cuenta oficial de Twitter de Avengers, con la que Marvel confirmó que Endgame llegará a Disney+ el 12 de noviembre en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos. Una semana más tarde estará disponible en Australia y Nueva Zelanda. Es decir: al menos en los tres primeros países, la cinta formará parte del catálogo inicial de la plataforma.

De esta manera, la nueva plataforma pondrá a la disposición de sus clientes hasta siete películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con el lanzamiento de Disney+. Además de "Avengers: Endgame", estarán disponibles "Iron Man", "Iron Man 3", "Thor: El mundo oscuro", "Guardianes de la Galaxia", "Avengers: La era de Ultrón" y "Capitana Marvel".

Debido a los tratos de distribución, otras películas de Marvel Studios como "Thor: Ragnarok", "Capitán América: Civil War" y "Spider-Man: Homecoming" están disponibles en Netflix. Mientras que cintas como "Avengers", "Iron Man 2" y "Thor" fueron distribuidas por Paramount. Por tanto, a Disney le tocará esperar a que finalicen estos contratos para tener, así, todo el UCM al completo en su servicio de streaming. (Europa Press)

Esta es una pequeña lista con otros títulos de series y películas que estarán disponibles en la plataforma además de "Avengers: Endgame".

"High School Musical: The Musical: The Series"."Star Wars: The Clone Wars"."X-Men", la serie animada."X-Men: Evolution"."Cenicienta"."Blancanieves y los siete enanos"."Willow"."La novicia rebelde"."Gárgolas"."Los Simpsons"."Frozen".

