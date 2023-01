Cynthia Erivo interpreta a Aretha Franklin en “Genius: Aretha”, la serie biográfica producida por National Geographic. | Fuente: National Geographic

¿Cuál es la razón por la que Aretha Franklin es considerada una genia? Esta pregunta mueve los hilos de "Genius", el proyecto televisivo de National Geographic que ya está disponible en la plataforma Star+ y cada temporada se ocupa de la vida de diversas celebridades —como ya hizo con Albert Einstein y Pablo Picasso— para explorar las nociones de genialidad desde distintas dimensiones.

Esta vez le toca a la música con "Genius: Aretha", que bajo la potente figura de la 'Reina del Soul', interpretada por la nominada al Oscar Cynthia Erivo, bucea en la mente maestra que hizo posible prodigios musicales como "Respect" y "I Say a Little Prayer", a la vez que encabezó movimientos de liberación racial y femenino en Estados Unidos.

En una videoconferencia vía Zoom, en la que estuvo presente RPP Noticias, Erivo relató cómo es que fue seleccionada para este papel sin siquiera saber que la miniserie de cinco episodios existía. "Un video mío, cantando en una alfombra roja, fue enviado a alguien, diciendo que esta chica podría ser adecuada para esto", dijo.

Para la ganadora de un premio Tony, encarnar a Aretha Franklin significó un desafío mayor que marcó el sendero por el cual ella, en tanto intérprete, busca transitar. "Creo que si todo me llegara con facilidad, sería realmente muy aburrido. Cuando hay un poco de riesgo, parece que probablemente me estoy inclinando en la dirección correcta", señaló.

Darle vida a la cantautora estadounidense, además, le permitió conocer un poco más acerca de la historia afroestadounidense. Cynthia Erivo desconocía, por ejemplo, que Franklin tuvo una relación cercana con Martin Luther King. "Ella usó su música para ayudar a ese movimiento", apuntó la actriz. Y en respuesta a RPP Noticias sobre el legado de la cantante, explicó: "Espero que haya gente siguiendo sus pasos, haciendo música que conecte a la gente".

Según la protagonista de "Genius: Aretha", la singularidad de Aretha Franklin para interpretar canciones como "Respect" dotaron de confianza a quienes querían dedicarse a la música. "Luego escuchas "I Knew You Were Waiting (For Me)" y notas la gran diferencia entre la música que creaba y el tiempo en que fue creada. Eso habla de lo universal que fue", enfatizó.

Una serie inspiradora

Famosa por su actuación en la obra de Broadway, "El color púrpura", y su papel protagónico en "Harriet Tubman", que le granjeó dos nominaciones a los premios Oscar, Cynthia Erivo encontró en su rol como Aretha Franklin un nuevo motor de inspiración para continuar asumiendo papeles retadores. Y también aprendió a valorar a esta leyenda de la música.

"Empecé como fan, luego llegué a entender quién era la persona, lo cual fue realmente asombroso. Entender lo que realmente había pasado y llegar a donde estaba, fue inspirador. Es imposible que alguien pase lo que ella pasó y mantener la carrera durante más de 60 años", reflexionó la intérprete.

Coincidió con esta evaluación el actor Courtney B. Vance, quien interpreta al padre de Aretha Franklin en la miniserie limitada que está disponible en Star+ desde el 2 de agosto. Desde lidiar con el divorcio de sus padres a temprana edad hasta asimilar la inaudita situación, por aquellos años, de que su madre dejara su hogar, la 'Reina del Soul' parecía preparada para luchar contra más de un bache en su vida.

De allí que la productora ejecutiva Suzan-Lori Parks ensayara que la genialidad de Aretha Franklin derivara de un "golpe de Dios", pero también del entorno que la marcó. "Sí, Dios golpeó a Aretha Franklin, pero creo que su genio floreció, porque tenía una familia increíble y un grupo de apoyo familiar tan maravilloso", indicó.

Para la productora de NatGeo, un genio "también es algo que una comunidad podría nutrir". Y de algo no cabe duda: la 'Reina del Soul' se encargó de devolverle a esta comunidad sus mejores frutos. Sobre todo, desde su vibrante música.

