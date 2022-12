'Home Before Dark' estrena su segunda temporada el próximo 11 de junio. | Fuente: Apple TV+

“Home Before Dark” cuenta la historia de Hilde Lisko, una de las reporteras más jóvenes en el mundo que se dio a conocer a nivel mundial por investigar un asesinato que ocurrió en su localidad. El origen de su olfato para la noticia se debe –en parte– a una de las personas que más admira: su padre, un periodista retirado.

A los 9 años, la niña creó su propio periódico titulado “Orange Street News” y realizó diversas investigaciones sobre lo que ocurría en su pueblo, sucesos que se plasman en la adaptación televisiva de Apple TV+ que protagonizan Jim Sturgess y Brooklynn Prince, donde él es Matthew Lisko, su padre, y ella da vida a la suspicaz pequeña.

¿Cuál es el secreto de la historia de “Home Before Dark”? “El secreto de la historia es que Hilde se mantiene al margen de la verdad y mantiene una buena causa y un mensaje. Eso es lo que significa más para la gente”, comenta la actriz de 11 años en conferencia donde estuvo presente RPP Noticias. “Algo que se siente honesto y veraz”, añade su colega de elenco.

Con el estreno de los nuevos episodios, le consultamos a Brooklynn Prince cómo se siente crecer delante de las cámaras con una ficción televisiva. La joven estrella se dio a conocer en el 2017 con “The Florida Proyect”, película independiente dirigida por Sean Bean que fue aclamada por la crítica. Cuatro años después, continúa disfrutando este trabajo.

“Cuando comencé a actuar y estaba frente a la cámara, sentí que faltaba una parte de mi vida cuando no estaba actuando. Esto era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Al crecer así, me siento muy afortunada de poder conocer gente como Jim y de hacer esto con todos ustedes, de poder hacer un proyecto como ‘Home Before Dark’”, admitió.

“Home Before Dark”, una serie para niños y adultos

“Se hablan como socios en una sala de redacción”, describe Dana Fox, creadora de “Home Before Dark”, la relación que mantienen Hilde Lisko y su padre en la vida real. Según cuenta, tuvo que reunirse con la periodista infantil antes del desarrollo de la adaptación televisiva y fue totalmente increíble ver la dinámica de trabajo y personal entre ellos.

“Lo que fue tan divertido de tener una niña de verdad es que pensé que sabía quién iba a ser, y la mañana que hablé con ella y su padre, resultó ser más inusual”, detalla la showrunner en un encuentro virtual con la prensa. Sin embargo, plasmar su historia no fue el mayor reto, sino experimentar con una apuesta de televisión que sea disfrutada por grandes y chicos.

“El mayor reto de la serie es que sigo negándome a la idea de que podamos hacer una producción sofisticada que es tanto para adultos como para niños. Lo más genial de la audiencia en la primera temporada fue realmente comprobar que eso podía suceder y existir. Fue muy difícil, pero creo que lo hicimos”, agrega Dana Fox.

En la segunda temporada de “Home Before Dark”, la guionista asegura que la idea fue prácticamente la misma, es decir, “un misterio emocional que se sentirá muy satisfactorio” para todos los públicos. El lema que siempre tiene en mente es: “Hagamos está intenso, pero no horripilante”.

“Home Before Dark” estrenó sus nuevos episodios este viernes 11 de junio en la plataforma Apple TV+.

