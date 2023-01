De 'Once Upon a Time in Hollywood' a la primera temporada de 'Isabel': Mira los estrenos de Amazon para junio | Fuente: Composición

Amazon Prime presenta su catálogo de junio con nuevas series y películas. Entre ellas destacan el estreno de la primera temporada de “Isabel: La Historia íntima de la escritora Isabel Allende” y de “Once Upon A Time In Hollywood” protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Revisa aquí el listado completo.

La historia sobre la aclamada escritoria Isabell Allende está protagonizada por la actriz chilena Daniela Ramírez y se centra en la lucha de la escritora latinoamericana contra los prejuicios de su época para convertirse en una de las mejores de su generación. Mientra que Quentin Tarantino presentan la cinta es un homenaje a Los Ángeles de fines de 1970 y a Sharon Tate, a través de un actor y su doble de acción.

Bosch - Temporada Final

Llega la séptima y última temporada de Bosch. Cuando una niña de diez años muere en un incendio provocado, el detective Harry Bosch arriesga todo para llevar a su asesino ante la justicia, a pesar de la oposición de fuerzas poderosas. Este caso políticamente sensible y de alto perfil, obliga a Bosch a enfrentar el terrible dilema de qué tan lejos está dispuesto a ir para lograr justicia.

Solos - Temporada 1

Protagonizada por los ganadores del Óscar Morgan Freeman, Anne Hathaway y Helen Mirren, la ganadora del Emmy Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens y Constance Wu, Solos es una serie de antología de siete partes, que explora las extrañas, bellas, angustiantes, y divertidas verdades de lo que significa ser humano. La serie abarca nuestro presente y futuro, además de mostrarnos que aun en nuestros momentos más aislados, todos estamos conectados a través de la experiencia humana.

Once Upon A Time In... Hollywood

La exitosa película dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por Margot Robbie, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio cuenta una historia de crimen y misterio, centrada en los asesinatos de la familia Manson, una estrella de televisión que trata de adaptarse a los nuevos tiempos y su doble de acción, buscando fama y éxito en los últimos años de la era dorada de Hollywood, en 1969, en Los Ángeles.

Soltos Em Floripa - Temporada 2

La exitosa serie Amazon Original brasileña, regresa con su segunda temporada. Bia, Ramon, Tay, Luan, Nath y Murilo regresan a Florianópolis (conocida coloquialmente como Floripa) para disfrutar de sus vacaciones de verano. Ahora cuentan con la presencia de una nueva amiga, Anna, y están listos para explorar todas las bellezas naturales y las atracciones de la escena nocturna de esta isla mágica.

Isabel: La Historia Íntima De La Escritora Isabel Allende - Temporada 1

Esta bioserie Amazon Exclusive es protagonizada por la actriz Daniela Ramírez ("Los Archivos del Cardenal") y se centra en la lucha y pasión de Isabel Allende quien, dispuesta a romper las reglas sociales de la época con tal de alcanzar su felicidad, la de sus seres amados y hacer justicia frente a los conflictos políticos en los que se ve envuelta, encuentra en la literatura una vía de escape para sanar y reencontrarse consigo misma.

Dom - Temporada 1

Víctor es un joven buzo que por azares del destino se convierte en un agente de inteligencia militar y adopta a la guerra contra las drogas como su misión de vida. A lo largo de los años, encara la desilusión de una guerra sin fin, y ve como su propio hijo Pedro, sucumbe ante el enemigo contra el que ha luchado incansablemente: la cocaína. Pedro se transforma en un adicto y también en uno de los criminales más buscados de Río de Janeiro: Pedro Dom.

Iron Mask

El viajero inglés Jonathan Green (Jason Flemyng) recibe de Pedro el Grande una orden para trazar un mapa del Lejano Oriente ruso. Una vez más emprende un largo viaje lleno de increíbles aventuras que lo llevarán finalmente a China. El cartógrafo se enfrenta inesperadamente a una gran cantidad de descubrimientos impresionantes, se encontrará con criaturas extrañas, princesas chinas, se enfrentará a maestros de artes marciales letales, e incluso al Rey de todos los dragones, el Rey Dragón.

Godzilla: King Of The Monsters

La agencia de criptozoología, Monarch, se enfrenta a una variedad de monstruos tamaño colosal, incluyendo al poderoso Godzilla, quien lidia con Mothra, Rodan y su némesis final, King Ghidorah.

The War With Grandpa

En esta comedia para toda la familia, Peter, molesto por tener que compartir el cuarto que ama con su abuelo, decide declarar la guerra, en un intento por recuperar su espacio. Protagonizada por Robert De Niro, Christopher Walker, Uma Thurman, Rob Riggle, Cheech Marin, Laura Marano y Oakes Fegly.

