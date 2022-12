'Yo Soy': Tony Succar y Maricarmen Marín defienden el programa y explican por qué la final no fue en vivo. | Fuente: Composición

La polémica por la final de “Yo Soy: grandes batallas” continúa a pesar de haberse llevado a cabo el pasado sábado 6 de marzo. A pesar de que las anteriores temporadas fue en vivo, esta no.

En medio de las críticas que tuvo el programa y el jurado, Tony Succar y Maricarmen Marín explicaron por qué no se pudo transmitir en directo. La conductora de “Mujeres al mando” reveló que el día de la grabación solo estaban los responsables de producción, los participantes, sus compañeros y el notario Marco Pacora.

“Antes se había grabado la final de Mike y luego se grabó a José José como si fuera el ganador. Teníamos dos finales (grabadas) porque no sabíamos lo que el Perú iba a decidir. Al momento que se cortaron las votaciones y el doctor Marco Pacora vio que los votos daban como ganador a Mike, se decide por el notario que se ponga la edición de Mike como ganador ‘Marilyn Manson’”, expresó la cantante de cumbia.

Además, revelaron que Tony Succar no pudo estar presente ya que estaba en Estados Unidos y en nuestro país, la situación por la pandemia se complicó.

“Saben que siempre trabajamos con total honestidad y transparencia, eso nos avala estos 9 años... Así se graban diferentes programas en el mundo. Por la pandemia y por no tener público, se decidió hacer de esta forma y ustedes tienen a su ganador elegido por el pueblo peruano”, agregó Maricarmen Marín.

TONY SUCCAR ASEGURA QUE LA VOTACIÓN FUE TRANSPARENTE

Asimismo, Tony Succar -quien se encuentra en Miami y se conectó a “Mujeres al mando” por medio de una videollamada- aseguró que no era viable regresar al Perú ya que tenía otros proyectos musicales en Estados Unidos y si volvía, tenía que hacer cuarentena, cosa que complicaba sus horarios

“Era complicado para mí. Yo no sabía qué decir, la honestidad para mí es importante siempre. Yo quería estar ahí en vivo, pero no me permitía porque ya tenía planificado hacer una grabación en Los Ángeles, y por la pandemia, si regresaba a Perú, tenía que hacer cuarentena. Fue imposible”, expresó.

Coincidió con los televidentes en que merecían una explicación sobre el tema. “Estoy feliz de que podamos explicar y educar al público de cómo se hacen estos shows. Es importante para todas las personas que vienen a concursar por un sueño y vean que es transparente”, finalizó el ganador de dos Grammy Latino.

