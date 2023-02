Mauri Stern y Tony Succar tuvieron una acalaroda discusión por el uso del Auto-Tune. | Fuente: Composición

Durante la emisión de “Yo Soy: Grandes Batallas”, Tony Succar y Mauri Stern, protagonizaron una discusión que puso tenso el ambiente al evaluar la presentación del imitador de Bad Bunny.

Todo empezó cuando el ganador de dos Latin Grammy sugirió que este concursante utilice Auto-Tune, un procesador de audio que le ayuda a enmascarar errores en su canto, debido a que es una herramienta comúnmente utilizada en el género urbano.

“No puedes llegar a sonar como él [Bad Bunny] sin esta herramienta”, opinó Succar. Pero esta posición no convenció a su colega Mauri Stern, quien decidió poner el punto sobre las íes. “Pero estás en un concurso de imitación y el canto juega un papel importante, no puedes hacer eso”, replicó.

“No, no, no, esto es ‘Yo Soy’, no ‘Yo Canto’”, repuso Succar. Y el exintegrante de Magneto indicó: “Hombre, si yo inventé eso. Pero no puedes agarrar a un tipo, ponerle Auto-Tune, arreglarle la afinación en vivo, cuando el canto lo tiene que hacer bien”.

“ES LO PEOR QUE TE HE ESCUCHADO, TONY”

Succar, lejos de ceder, contra argumentó: “Mauri, tú no sabes qué es Auto-Tune, tú nunca lo has usado…”. Una sentencia a la que Stern respondió, airado: “¿De qué me hablas? No, no me insultes. Yo estoy hablando de un concurso en el que tiene que cantar afinado, y sí, el urbano usa eso en su producción, pero ¿cómo se te ocurre pensar que le vamos a meter Auto-Tune? No están en un estudio…”.

El productor peruano matizó con que uno puede programar esta herramienta a través de niveles, pero su compañero del jurado no dio su brazo a torcer: “En ‘Yo Soy’ no, no, sería un asesinato al concursante. Es lo peor que te he escuchado, Tony. Lo siento mucho”.

Y pese a que Succar defendió su posición, argumentando que otros programas como “American Idol” y “La Voz” utilizaban Auto-Tune con algunos participantes, Stern dejó sentada su posición: “No se puede aquí, cómo se va a poder poner algo que te pone en tono”.

Como se recuerda, en "Yo Soy: Grandes Batallas" los miembros del jurado están compuestos por Mauri Stern y Tony Succar, los dos nuevos jales que se sumaron a la mesa junto a Maricarmen Marín y Katia Palma.

RESUELVEN SUS DIFERENCIAS

Mauri Stern y Tony Succar dejaron atrás las diferencias en “Yo Soy”, luego de haber protagonizado una discusión por el uso de auto-tune para el imitador de Bad Bunny. En la más reciente emisión del programa, los miembros del jurado decidieron pedir perdón sobre el fuerte intercambio de palabras.

“Yo amo a mi querido Mauri”, expresó el productor peruano a su compañero. “Pido disculpas si te ofendí de alguna manera. Solo quiero decir que tengo un compromiso muy importante con el talento peruano porque son mis hermanos y yo quiero que tengan todas las herramientas posibles para que suenen lo más cercano posible al artista original, indicó.

Al respecto, el exintegrante de Magneto respondió al comentario con unas palabras de cariño hacia Succar: “Yo te quiero mucho, Tony. Eres como un hermano incondicional para mí y nunca me voy a ofender. Cuando me ofenda siempre lo vamos a confrontar como lo hicimos ayer”.

USO DEL AUTO-TUNE

Tras la discusión entre Tony Succar y Mauri Stern por el uso de Auto-Tune en los participantes de “Yo Soy”, el ganador de dos Latin Grammy se juntó con Sebastián Martins, productor del programa para confirmar el uso de este recurso en las presentaciones de las próximas galas.

Como se recuerda, el nuevo integrante del jurado solicitó este pedido para los artistas del género urbano como Daniel Córdova, imitador Bad Bunny, para que mejorara su performance y, finalmente, lo utilizará desde este lunes.

Por medio de sus redes sociales, Martins aprovechó la oportunidad para resaltar el talento de Tony Succar y reveló que el percusionista ayudará a los artistas con este recurso nunca antes usado en el programa:

"Después de largas coordinaciones con Tony... confirmado, mañana habrá Auto-Tune en Yo Soy. El aporte de Tony al programa va más allá de su rol como jurado. Su compromiso con la escena local es admirable. ¡Eres grande Tony! Muy agradecidos. Seguimos creciendo", agregó.

"FUNCIONÓ, MI GENTE"

La presentación del imitador de Bad Bunny en la última edición de “Yo Soy” fue del agrado de Tony Succar. El productor peruano le ayudó a Daniel Córdova a utilizar el Auto-Tune para poder mejorar su presentación y así lo hizo.

Después de cantar “Mía”, el artista no pudo contener su emoción y se mostró agradecido con el ganador de dos Latin Grammy por el apoyo. Asimismo, Succar dejó en claro nuevamente que este recurso es para complementar la imitación de los participantes.

“Funciono mi gente. Yo sabía que eso era lo que le faltaba. Pero OJO, en vivo no hay magia, ¡igual hay mucho por trabajar para llegar a esa perfección! Igual, me voy súper contento hoy, siempre lo mejor para mis hermanos talentos peruanos”, escribió Tony en su cuenta de Twitter.

Si bien algunas personas no apoyan esta decisión ya que consideran que están “ayudando de más” a uno, el percusionista resaltó que el Auto-Tune lo usan grandes artistas y los imitadores peruanos no pueden ser la excepción.

EL DESEMPEÑO DE 'BAD BUNNY'

“Yo Soy” finalmente resolvió usar el Auto-Tune para imitadores de cantantes del género urbano tras la discusión entre Tony Succar y Mauri Stern. Como se recuerda, el jurado atravesó un tenso momento luego de que el ganador del Grammy y el artista mexicano no se pusieran de acuerdo en el uso de este recurso para presentaciones en vivo.

A pedido de Succar con argumentos claros respecto a los usos del Auto-Tune en el reguetón y trap, el programa de competencia decidió utilizarlo por primera vez el pasado 9 de febrero con los imitadores de Bad Bunny, uno de ellos el concursante que fue motivo de la pelea en el jurado: Daniel Córdova.

Esta vez, el ‘Bad Bunny’ de “Yo Soy” se subió al escenario con una mayor confianza y dio todo de sí para entonar el famoso tema “Callaita”. Con el apoyo del procesador de audio, la voz de Córdova sonó mucho más similar al artista puertorriqueño a diferencia de su pasada participación en el programa.

“Te estás metiendo a una zona donde estás viniendo a crecer, aprender y a pelear... Tienes el color, tienes la actitud, estás creciendo rápido y eso emociona”, señaló Mauri Stern al final de la canción.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Aunque Julio Verne sobresalió sobre todo por escribir novelas de anticipación científica, “La vuelta al mundo en 80 días” es una novela de viajes, repleta de riesgo, aventura y humor donde nuestros protagonistas van sorteando toda clase de obstáculos para cumplir su propósito.

Te sugerimos leer