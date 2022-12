'Yo Soy': Mauri Stern y Ángel López piden a Rafael Cardozo que no opine como jurado porque confunde a los niños. | Fuente: Composición

“Yo Soy: nueva generación” sigue dando de qué hablar. Esta vez, los protagonistas de un intercambio de palabras fueron Mauri Stern y Ángel López con Rafael Cardozo, el conductor del programa.

Después de que la imitadora de Christina Aguilera pisara el escenario y esperara la opinión del jurado, el exchico reality le dijo: “Impecable, perfecto. ¿Cómo es que nunca has ganado una temporada?”.

Este comentario no fue el mejor ya que Mauri Stern y Ángel López le pidieron a Rafael Cardozo que se limite a sus funciones debido a que puede confundir a los participantes. “Con calma, impecable es mucho. Recuerda que nosotros como jurado debemos darle una devolución y decirle eso puede ser una equivocación”, dijo el cantante de Son By Four.

Por otro lado, el exintegrante de Magneto apoyó a su compañero de mesa. “Exacto, cuidado Rafa, porque aquí le vamos a decir un par de cosas que va a poder hacer que ella gane”, agregó.

Tras escuchar estos comentarios, Rafael Cardozo se justificó: “Yo como conductor escucho como el público, no somos como ustedes”, manifestó.

Una nueva versión de "Yo Soy: Kids"

Luego del éxito que fue “Yo Soy Kids”, el lunes 17 de mayo, a las 8:30 p.m., regresaron los pequeños imitadores más destacados en “Yo Soy: Nueva generación” para seguir demostrando que la calidad se mantiene.

Así, la gran final de la temporada 30 de "Yo Soy", que fue el último viernes, le dará entrada a la nueva generación de imitadores que regresan al escenario para enfrentarse en grandes batallas. Christina Aguilera, Mon Laferte, Pedrito Fernández y Luis Miguel son algunos de los participantes que vuelven por la revancha.

Entre los concursantes, destacan Ángelo Villanueba, imitador de Pedrito Fernández, que con solo 9 años viene abriéndose camino para cumplir su sueño de ser un cantante profesional. Y también Nadja Quintanilla, quien a sus 14 años brilla en el escenario al interpretar a Christina Aguilera.

Estos y muchos más jóvenes talentos serán parte de la nueva generación de imitadores de "Yo Soy".

