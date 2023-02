Mauri Stern pidió disculpas al imitador de Farruko en 'Yo Soy'. | Fuente: Captura/Latina

Mauri Stern volvió a portarse estricto en “Yo Soy”, pero sus duras críticas contra el imitador de Farruko cruzaron el límite para el jurado. Por esa razón, el cantante mexicano pidió disculpas al participante Rubén Zeña en la reciente edición del programa de competencia que se transmite por Latina.

Durante la batalla de los imitadores de Karol G y Juan Luis Guerra, el ex integrante de Magneto aprovechó el momento para hacer un mea culpa sobre lo ocurrido: “Me entra enojo y una depresión tonta. Te juro, con el corazón en la mano, que me da tristeza por ti (imitadora de Karol G), por el público, por nosotros. Yo leo a la gente y escucho a la gente”.

“Públicamente se lo digo a ‘Farruko’, en la parte que me equivoqué, le pido disculpas. No debí haberle dicho si le gusta ganar premios, por eso le pido disculpas, no porque tuvo la peor presentación de la noche, porque la tuvo, sino por eso”, agregó Stern en la pasada transmisión de “Yo Soy”.

SU CRÍTICA CONTRA ‘FARRUKO’

¿Qué sucedió con el imitador de Farruko? Durante la presentación de Rubén Zeña, el reconocido productor emitió unos comentarios muy fuertes en el programa de concurso. Mauri Stern no solo fue sarcástico, sino que aseguró que el competidor había sido el peor en la historia del formato de batallas.

“¿Te gusta ganarte premios? Te voy a decir el premio que te ganaste esta noche. Te ganaste la peor presentación que hemos tenido durante las batallas. Felicidades”, dijo en la pasada presentación del concursante de “Yo Soy” ante la atenta mirada de sus compañeros y el resto del equipo.

Sobre su peculiar estilo para ser jurado, el artista mexicano afirma que es una forma de ser exigente consigo mismo y las personas que conforman la producción. “Hay consagrados y excelencia, y ayudar a alguien de medio para abajo, no. Ayudamos de medio para arriba y casi de tres cuartos para arriba”, dijo en una entrevista con RPP Noticias.

