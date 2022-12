Mauri Stern se emociona antes de despedirse de 'Yo Soy: Nueva generación'. | Fuente: Instagram

“Yo Soy: Nueva generación” emitirá su gran final este lunes 14 de junio, pero Mauri Stern se sintió conmovido por su despedida a tan solo días del fin de temporada del programa. El viernes por la noche, el artista mexicano agradeció la oportunidad de poder integrar el jurado y ser bien recibido por el público peruano.

“Ya me voy y me duele. Me encantó”, dijo el ex integrante de Magneto sin poder contener las lágrimas ante la emoción del momento. “Muchas gracias, gracias a todo el Perú y a toda la gente. No lo tenía planeado”, añadió para todos los espectadores que han venido siguiendo el concurso televisivo de imitación en Latina.

En esa misma línea, Mauri Stern agregó que se siente honrado por despedirse de la televisión en el formato de “Yo Soy” centrado en los participantes más pequeños: “Me han dado un regalo estos chiquillos, despedirme con ustedes con tanto talento inimaginable. Yo sé que me queda mañana, pero no puedo contener la emoción. Gracias”.

Como se recuerda, “Yo Soy: Nueva generación” reunió a los niños y adolescentes más talentosos en la competición de canto e imitación que se emite desde mediados del pasado mes de mayo. Este lunes 14 de junio, solo uno de ellos podrá coronarse como el ganador en la gran final.

El cantante y productor mexicano Mauri Stern, la cantante Michelle Soifer, la actriz Katia Palma y el artista puertorriqueño Ángel López integraron el jurado en esta temporada del espacio de televisión. Por otro lado, Karen Schwarz y Rafael Cardozo se encargaron de ponerle el lado divertido a la conducción.

“La Voz Perú” regresará a la TV

Tras el final de “Yo Soy: Nueva generación”, Latina se prepara para recibir nuevamente a “La Voz Perú” después de seis años desde su última emisión en la señal televisiva. Guillermo Dávila, Mike Bahía, Daniela Darcourt y Eva Ayllón serán los entrenadores de esta temporada, la cual también tendrá a Cristian Rivero como presentador.

