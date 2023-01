Mauri Stern y Maricarmen Marín protagonizaron una discusión en plena emisión de 'Yo Soy'. | Fuente: Composición

Maricarmen Marín y Mauri Stern protagonizaron una discusión en una reciente emisión de “Yo Soy”, del pasado 7 de enero. Ambos miembros del jurado hablaron sobre la función que deben tener en el reality de imitación.

El hecho ocurrió luego de que la imitadora de Ana Torroja terminara su presentación. “Tienes que dominar los nervios. Yo quiero batallas, algo mediano con algo muy mal se ve bien. Eso no es lo que queremos. Me desahogué”, dijo el exintegrante de Magneto.

Marín, sin embargo, tenía otra opinión. “Nada es bueno ni malo”, dijo, pues para ella cada presentación cuenta con “cosas interesantes”, entre las cuales hay algunas que se deben “corregir”. “Esa es nuestra función”, apuntó.

Stern la interrumpió y señaló: “La gente ya está cansada de corregir pequeñas cosas, quiere batallas e imitadores que de verdad los impacte”. Y, seguidamente, dijo a la imitadora: “Tal vez le tome un año o toda la vida ser la Ana Torroja que necesitamos; no la podemos entrenar nosotros”.

La cantante de cumbia contestó que a los concursantes les diría “que vengan solo si están preparados”, un punto de vista con el que Stern estuvo de acuerdo. “Que vengan los retadores de medio para arriba (…) Si están muy abajo, no están ni para eso. Estás para usar la varita mágica y decir desaparece”, bromeó

SUS COMENTARIOS CRÍTICOS

Desde que ingresó al espacio de imitación las devoluciones de Mauri Stern han sido bastante críticas y uno de los participantes no se mostró de acuerdo con lo que le dijo de su show. La imitadora de Yuri se enfrentó con Pandora y la artista pidió que no dejen que hable el mexicano por sus palabras tan duras.

“Me siento un poco indignada de que mi paisano (por Mauri Stern) me haya dicho eso. Tengo que tomarlo de la mejor forma y mañana hacer algo que él me está pidiendo. No esperaba que tuviera palabras tan fuertes (de su número musical), espero que no lo dejen hablar”, expresó la concursante.

Al escuchar esta petición, Mauri Stern respondió tajantemente a la cantante y no se amedrentó frente a sus declaraciones, al contrario, le dijo que ese era su trabajo y si la imitadora no aceptaba las críticas, no podía crecer profesionalmente.

“Es una cosa media marciana porque a eso vine (a opinar). Me pide que no hable, pero así no vas a ganar nunca. De la manera que uno puede ganar es cuando uno sale de la zona de confort... para poder ganar necesitamos esa presión”, sentenció Stern.

Marcos Stern Chernovetzky -nombre verdadero del artista mexicano- fue integrante de Magneto, una de las boy band más importante de los 80. Las canciones más sonadas de este grupo fueron “Vuela vuela”, “40 grados”, "Mira, mira, mira" y “Suena tremendo”, con las que se convirtieron en un éxito.

