Luego de que Amy Gutiérrez y Noelia Calle, imitadora de "Yuri", interpretaran el tema "Recuérdame" en versión salsa en el set de "Yo Soy" en su edición de "Grandes batallas, grandes famosos", Katia Palma no se mostró 100% convencida de su puesta.

Si bien a Ángel López le pareció "perfecto", su compañera del jurado no estuvo de acuerdo. "Me gustó la dulpa de Amy, y considero que es una de las mejores cantantes de salsa en el país, a 'Yuri' prefiero escucharla en su género porque se luce más noelia, igual felicito que se ha arriesgado", dijo en su devolución la actriz cómica.

"Pero Katia, está bien pues (que se haya arriesgado a cantar salsa)", aseguró Adolfo Aguilar. "Somos jurados, el jurado opina, el conductor conduce", interrumpió Katia Palma donde el set de "Yo Soy" vivió un tenso momento. "Sí puedo opinar sobre lo que tú dices", agregó Aguilar. "No puedes, caballero", enfrentó Palma.

"Muy bien, Katia, usted es el jurado, yo me quedo callado", terminó la discusión el conductor quien notablemente se mostró incómodo. Para seguir con el programa, Maricarmen Marín se animó a decir que Amy Gutiérrez y Noelia Calle dieron una buena batalla.

ÁNGEL LÓPEZ COMO JURADO DE "YO SOY"

Luego de que Tony Succar anunciara su salida temporal de "Yo Soy" debido a compromisos pendientes en Miami (Estados Unidos), donde reside con su familia, este 18 de marzo se dio a conocer quién será su reemplazo en el jurado.

Se trata nada menos que del cantante puertorriqueño Ángel López, exintegrante del grupo Son by Four. Así lo anunció un video promocional que se difundió en medio de la emisión del programa de canto e imitación.

De acuerdo con la información propalada, el artista boricua pisará el set de "Yo Soy: Grandes batallas, grandes famosos" este sábado 20 de marzo. "Ya estoy aquí para conocer el talento peruano. Es un honor ser parte de 'Yo Soy'. El sabor y la música ya están aquí", dijo el nuevo miembro del jurado en el avance.

Ganador de un disco de oro y siete premios Billboard, Ángel López inició su trayectoria musical a los 17 años. En 1997, formó parte de Son by Four, agrupación de salsa y baladas románticas que lanzaron temas exitosos como "A puro dolor" y "Dónde está tu amor".

TONY SUCCAR SE DESPIDE DE "YO SOY"

“Yo Soy” no contará con la presencia de Tony Succar durante la nueva temporada. En la emisión del pasado 19 de marzo, el productor peruano se despidió del equipo y los concursantes para partir a Estados Unidos por unos compromisos laborales, aunque aseguró que pronto volverá al programa de imitación.

Con el aplauso de los concursantes del casting, del jurado y los presentadores, Tony Succar dice adiós a la mesa que integró en la temporada pasada. “Has hecho que este programa crezca, has hecho que este programa tenga un nivel, un peldaño más, te vamos a extrañar un montón”, fueron las palabras de Cristian Rivero.

“Me siento honrado, ha ido un lujo de verdad estar aquí, más que todo con tanto amor. Esto ha sido una familia para mí. Siento que esto ha abierto una aventura nueva y más allá de mi carrera o lo que yo pueda ganar personalmente es todas las amistades lindas que hay aquí”, comentó el ganador del Grammy Latino en su despedida de “Yo Soy: Grandes Batallas, Grandes Famosos”.

En ese sentido, Tony Succar aplaudió la labor del programa: “Hay cosas que son súper producidas y chévere el entretenimiento, pero esto es mucho más que entretenimiento y por eso me he conectado tanto, porque mi propósito en la vida no es entretener nada más, es dar un buen mensaje y de corazón”.

