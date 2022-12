Katia Palma se mostró en desacuerdo con Michelle Sofier en la pasada edición de 'Yo Soy'. | Fuente: Composición

Katia Palma y Michelle Soifer no lograron ponerse de acuerdo en la pasada emisión de “Yo Soy: Nueva generación” del 21 de mayo. Tras ver la presentación de la joven imitadora de Christina Aguilera, las integrantes del jurado tuvieron opiniones completamente opuestas sobre lo que se observó en el escenario.

Desde el ingreso de la ex chica reality y Rafael Cardozo, quien también fue antes rostro de “Esto es Guerra”, el jurado ha atravesado algunos momentos de tensión en el regreso del formato para niños en el programa de canto e imitación. ¿La razón? Pues la exigencia con los participantes provoca una serie de debates.

Recientemente, la pequeña ‘Christina Aguilera’ cantó su icónico tema “Hurt” ante el público televidente de “Yo Soy”. Originalmente, la artista estadounidense lo canta con un evidente dolor y desgarro, ¿qué opinaron los jueces del espacio de competencia tras escucharla entonar las letras en inglés?

“Yo me sentí en un concierto de Christina Aguilera, yo me sentía aquí en primera fila. Me transmitiste, me dejaste con la boca abierta”, comentó Michelle Soifer, a lo que recibió una respuesta inmediata de Katia Palma: “No coincido con Michelle, porque esta canción es súper profunda. No me trasmitió nada”.

“Estás en otro canal”

Para dar un motivo a su apreciación, la comediante pidió revisar nuevamente los orígenes de la canción, debido a que Christina Aguilera se la dedica a su padre. “Christina le canta a su padre, ella quiere retroceder el tiempo porque lo extraña”, le dijo a la participante. “¿Y eso lo viste?”, preguntó Katia Palma a su colega en “Yo Soy”. “Yo lo vi”, dijo Michelle Soifer.

“Está en otro canal esta chica”, fueron sus palabras a la cantante peruana, quien le respondió alegando que no estaba prestando demasiada atención a las participaciones en el programa: “No, yo creo que tu estas desconcentrada”. Finalmente, Mauri Stern y Ángel López intercedieron para calmar la situación entre sus compañeras.

