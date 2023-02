Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson en 'Yo Soy', decidió retirarse del programa. | Fuente: Instagram

En la última edición del programa, emitida el 17 de abril, el conductor Adolfo Aguilar confirmó la noticia de que el concursante Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson, se retiraba de "Yo Soy: Grandes Batallas" por motivos familiares.

Dicho participante iba a cantar a dúo con el imitador de Gaona para enfrentarse con los concursantes que interpretan a Jean Paul Strauss y Marcelo Motta. Sin embargo, debido a su retiro, fue reemplazado por el intérprete de Jon Bon Jovi, quien subió al escenario para cantar "Livin' On A Prayer".

"Me enteré acerca de su renuncia por temas familiares. Me acaba de responder luego de varias horas al WhatsApp. Lo tomé de una manera sorpresiva al inicio, no pensé que iba a pasar así", dijo Gaona.

Por su lado, la presentadora Giovanna Valcárcel aseguró que la producción de "Yo Soy" se contactó con el imitador de Marilyn Manson y este les confirmó que no seguirá en el programa, pues debe cuidar de integrantes de su familia que están "graves en casa".

Su abuelo contrajo la COVID-19

A inicios de abril, el imitador de Marilyn Manson en “Yo Soy” reveló que su abuelo estaba delicado de salud tras contagiarse de la COVID-19. En la edición transmitida el pasado 3 de abril, el participante Mike Bravo aseguró que su familiar pertenece a la población vulnerable y tuvo que ser hospitalizado.

Desde el detrás de escenas del concurso televisivo, el popular ‘Marilyn Manson’ peruano conversó con Giovanna Valcárcel, presentadora que está reemplazando a Karen Schwarz, sobre su desempeño en el programa y la razón por la que no tiene muchos ánimos en estos momentos tan duros.

“Mi abuelito está enfermo. Él ya tiene 90...”, dijo Mike Bravo en la pasada transmisión de “Yo Soy”. Ante ello, la conductora le consultó si se encontraba grave: “¿Está internado por coronavirus?”. “Sí, también”, contestó él a días de que falleciera su tía, debido a que miembros de su familia se ha visto afectados por la enfermedad.

Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson, ganó la temporada pasada de en “Yo Soy: Grandes Batallas” en un último duelo contra el intérprete de José José.

Discusiones de 'Marilyn Manson' y Katia Palma

Un tenso momento se vivió en “Yo Soy: grandes batallas, grandes famosos” luego de que Katia Palma y Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson, tuvieran un cruce de palabras después de su presentación.

Antes de cantar, el artista manifestó su molestia con la producción del programa ya que no le habían puesto una banda en su presentación. Después de esta queja, la actriz cómica le recomendó “no tirar barro” al equipo que trabaja con él en la puesta en escena.

“Mike, con todo el cariño, con los 18 años que tengo pisando un escenario: No hay que tirar barro a la gente, juégalo a tu favor, tienes que estar mucho más ‘mosca’… Te hubieras quedado callado porque has hecho una impecable presentación. No necesitabas banda ni nada”, dijo Katia Palma.

A pesar de que Mike Bravo negó haber hecho algún mal comentario contra la producción de “Yo Soy”, sin embargo, el jurado enfatizó en su comentario: “‘Tirar barro’ al resto cuando la producción trabaja para ti. Hay que ser siempre más generosos”, agregó.

