Tony Succar se mostró contento con el resultado del Auto-Tune en 'Yo Soy'. | Fuente: Latina

Tras la discusión entre Tony Succar y Mauri Stern, “Yo Soy” finalmente resolvió usar el Auto-Tune para imitadores de cantantes del género urbano. Como se recuerda, el jurado atravesó un tenso momento luego de que el ganador del Grammy y el artista mexicano no se pusieran de acuerdo en el uso de este recurso para presentaciones en vivo.

A pedido de Succar con argumentos claros respecto a los usos del Auto-Tune en el reguetón y trap, el programa de competencia decidió utilizarlo por primera vez el pasado 9 de febrero con los imitadores de Bad Bunny, uno de ellos el concursante que fue motivo de la pelea en el jurado: Daniel Córdova.

Esta vez, el ‘Bad Bunny’ de “Yo Soy” se subió al escenario con una mayor confianza y dio todo de sí para entonar el famoso tema “Callaita”. Con el apoyo del procesador de audio, la voz de Córdova sonó mucho más similar al artista puertorriqueño a diferencia de su pasada participación en el programa.

“Te estás metiendo a una zona donde estás viniendo a crecer, aprender y a pelear... Tienes el color, tienes la actitud, estás creciendo rápido y eso emociona”, señaló Mauri Stern al final de la canción. Por otro lado, su compañero Tony Succar también le dedicó unas palabras luego de mostrarse sonriente al verlo:

“Hiciste un buen trabajo y creo que puedes crecer mucho más. Estás en tu zona de confort porque tu voz ya está y tienes los efectos que necesitas”, agregó el productor peruano.

AUTO-TUNE EN “YO SOY”

Sebastián Martins, productor de "Yo Soy", confirmó el uso del Auto-Tune en las presentaciones de los participantes, especialmente de los géneros urbanos, en las próximas galas y aseguró que los competidores trabajarán de la mano del jurado Tony Succar, quien también se desempeña como productor musical.

“Después de largas coordinaciones con Tony... confirmado, mañana habrá Auto-Tune en ‘Yo Soy’. El aporte de Tony al programa va más allá de su rol como jurado. Su compromiso con la escena local es admirable. ¡Eres grande Tony! Muy agradecidos. Seguimos creciendo”, indicó desde sus redes sociales.

LA DISCUSIÓN POR EL USO DE AUTO-TUNE

Al evaluar la presentación del imitador de Bad Bunny, el pasado 5 de febrero, durante la emisión de “Yo Soy: Grandes Batallas”, Tony Succar y Mauri Stern, protagonizaron una discusión que puso tenso el ambiente.

Todo empezó cuando el ganador de dos Latin Grammy sugirió que este concursante utilice Auto-Tune, un procesador de audio que le ayuda a enmascarar errores en su canto, debido a que es una herramienta comúnmente utilizada en el género urbano.

“No puedes llegar a sonar como él [Bad Bunny] sin esta herramienta”, opinó Succar. Pero esta posición no convenció a su colega Mauri Stern, quien decidió poner el punto sobre las íes. “Pero estás en un concurso de imitación y el canto juega un papel importante, no puedes hacer eso”, replicó.

“No, no, no, esto es ‘Yo Soy’, no ‘Yo Canto’”, repuso Succar. Y el exintegrante de Magneto indicó: “Hombre, si yo inventé eso. Pero no puedes agarrar a un tipo, ponerle Auto-Tune, arreglarle la afinación en vivo, cuando el canto lo tiene que hacer bien”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer