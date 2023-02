Carloman Fidel ganó la final de 'Yo Soy: Grandes batallas'. | Fuente: Facebook

Carloman Fidel, el Enrique Bunbury peruano, se consagró como el ganador de la final de "Yo Soy: Grandes Batallas". Su primer impulso al ser declarado triunfador fue el abrazar a quienes tenía cerca, pero no lo pudo hacer debido al distanciamiento social.

"Yo quería abrazar a todo el mundo cuando gané, pero luego me acordé [de la prohibición] y solo me aferré al trofeo", cuenta a RPP Noticias. En la gala final, se enfrentó a los talentosos Dyango (Jairo Tafur), Gilberto Santa Rosa (Raúl Gutiérrez), Mon Laferte (Oriana Montero) y Luis Miguel (Ricky Santos).

Esas medidas de protección se mantuvieron a lo largo de cada una de las galas de "Yo Soy: Grandes Batallas". Cada uno usaba un micrófono y maquillaje personal, además de llevar el permanente tapa bocas y mantener el distanciamiento social. Una situación difícil pero necesaria: "Siempre ha sido adaptarnos a esta nueva forma", apunta Carloman Fidel sobre su experiencia en esta temporada, cuyo final registró un promedio de 16 puntos de ráting y picos de 21.

LA MÚSICA VS. UN EMPLEO FORMAL

Con 15 años, Carloman Fidel, el popular Enrique Bunbury, decidió estudiar Ingeniería Agroindustrial; a su vez conformó dos bandas de rock en su universidad. Él optó por dejar la guitarra y seguir una profesión por miedo a no poder vivir de la música.

"Cuando tenía 15 años, yo tenía mi guitarra y mi mamá me preguntó: ‘¿quieres ir al Conservatorio o quieres ser ingeniero agroindustrial?’. Tuve miedo al pensar que si elegía el Conservatorio no me iba a ir muy bien y aposté por una profesión pensando que esta me podría respaldar", cuenta.

Al terminar la universidad, quiso postular a un trabajo y a la par asisitó al cásting de "Yo Soy" (más de una vez) hasta que por fin lo llamaron. "Ahora hago música y de eso vivo", indica.

LA JOYA

Gracias al impulso que le dio "Yo Soy" en el 2013, Carloman Fidel y su imponente voz lograron sacar adelante la banda que conformó con tres artistas, todos amantes del rock. Así, en marzo, La Joya lanzó su primer disco, ni la pandemia se los impidió.

"Íbamos a lanzar el primer single con videoclip, habíamos visto la locación en el castillo de Cañete, habíamos sacado el permiso y nos agarra la pandemia", cuenta.

Ante ello, la agrupación peruana lanzó algunas de sus canciones solo con la versión audio, pero no tenían el alcance esperado. Entonces decidieron realizar un videoclip con grabaciones, de cada integrante, hechas desde sus casas.

De esta manera, Carloman Fidel, quien recalca la importancia de cumplir con las medidas de prevención del nuevo coronavirus, demuestra que ni la pandemia puede impedirle hacer lo que más le gusta: la música.

"A pesar de las dificultades, nos podemos ingeniar para seguir haciendo cosas, como lo del videoclip de mi banda. No hay obstáculos para lo que uno quiere, si hay un 'pero' ya estamos mal. Siempre hay la posibilidad de hacerlo", sostiene el ganador de "Yo Soy: Grandes Batallas".

