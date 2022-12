Fiorella Caballero, la imitadora de Laura Pausini, se consagra como la ganadora de 'Yo Soy: nueva generación'. | Fuente: Instagram

El lunes 14 de junio fue un día de nunca olvidar para las imitadoras de "Yo Soy: nueva generación" ya que las tres finalistas -'Laura Pausini', 'Christina Aguilera' y 'Amaia Montero'- demostraron su talento para lograr llevarse el tan ansiado trofeo.

Después de entonar sus mejores canciones, se mencionó al tercer puesto y ella fue Nadja Quintanilla, la niña que se puso en la piel de la intérprete de "Genio en la botella". Después, Karen Schwarz tuvo que mencionar a la campeona y al gritar el nombre de Fiorella Caballero -imitadora de Laura Pausini-, la pequeña no pudo contener el llanto.

Cabe resaltar que es la primera vez que ella gana una edición de "Yo Soy" ya que en enero del 2020, ocupó el segundo lugar.

La despedida de Mauri Stern

“Yo Soy: Nueva generación” emitió su gran final el lunes 14 de junio, pero Mauri Stern se sintió conmovido por su despedida a tan solo días del fin de temporada del programa. El viernes por la noche, el artista mexicano agradeció la oportunidad de poder integrar el jurado y ser bien recibido por el público peruano.

“Ya me voy y me duele. Me encantó”, dijo el ex integrante de Magneto sin poder contener las lágrimas ante la emoción del momento. “Muchas gracias, gracias a todo el Perú y a toda la gente. No lo tenía planeado”, añadió para todos los espectadores que han venido siguiendo el concurso televisivo de imitación en Latina.

En esa misma línea, Mauri Stern agregó que se siente honrado por despedirse de la televisión en el formato de “Yo Soy” centrado en los participantes más pequeños: “Me han dado un regalo estos chiquillos, despedirme con ustedes con tanto talento inimaginable. Yo sé que me queda mañana, pero no puedo contener la emoción. Gracias”.

