Ricardo Morán asegura que el programa 'Yo Soy' ayudará a las familias vulnerables por la COVID-19. | Fuente: Facebook

A mediados de junio, “Yo soy” regresa a la televisión. Para sorpresa de sus fans, el programa de imitación volverá a la pantalla chica con un formato diferente ya que, debido a la pandemia, deberán regirse a las medidas sanitarias.

El show también se propone llevar ayuda. De esta manera, el productor Ricardo Morán aseguró que el objetivo de cada programa será apoyar a las familias vulnerables por la COVID-19. "El público participará a través de las redes sociales y ayudará a cumplir una meta. Yo creo en el entretenimiento. Es importante para darle a la gente un poco de paz y espacio de salud mental”, indicó.

Además de esta iniciativa, Morán recalcó que se cuidará la salud de los imitadores y miembros del jurado. “Van a salir del canal con toda la seguridad de que han estado en un espacio libre de contagio”, recalcó al diario La República. Por otro lado, el productor de “Yo Soy” comentó cuáles serán las medidas que se tomarán al ingreso del canal Latina.

“Todos tendrán que haber pasado por su prueba, medirse la temperatura, poner los zapatos en lejía, se maquillarán solos… Estarán en cuartos separados. No haríamos el programa si no hubiéramos pasado por la experiencia de ‘La máscara’ donde no ha habido ningún incidente”, sostuvo.

En esta nueva etapa, "Yo soy" se centrará en las mejores presentaciones de las temporadas pasadas, aunque no se descarta que próximamente vuelvan los cástings virtuales. “Nuestro Tego Calderón y nuestro José Feliciano salieron de los cástings virtuales del 2012”, apuntó.

UN NUEVO MIEMBRO SE SUMA AL JURADO

Además de Johanna San Miguel y Katia Palma, Ricardo Morán confirmó que se les unirá un integrante más a la mesa del jurado.

¿Esto significaría el regreso de Maricarmen Marín o Fernando Armas? El productor jugó al misterio: “Todo es posible, pero no puedo decir nada. Todo será una sorpresa para divertirnos”.

