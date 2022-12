'Yo Soy' emitirá su final de temporada este sábado 6 de marzo. | Fuente: Latina

“Yo Soy: Grandes batallas” emitirá su gran final este sábado 6 de marzo desde las 9:30 p.m. en una edición con cinco consagrados que buscan alzar la copa. Durante la entrega número 29 del programa de competencias con un jurado renovado, el recorrido estuvo repleto de momentos tensos, emocionantes y de risas.

El pasado 5 de marzo, “Yo Soy” presentó las batallas de la semifinal, en donde se enfrentaron diez participantes y solo clasificaron cinco imitadores: Adele vs. Amy Winehouse, José José vs. La India, Juan Luis Guerra vs. Jon Bon Jovi, Sandro vs. Dyango, y Marcello Motta vs. Marilyn Manson.

Se recuerda que el nuevo formato del concurso de imitación y canto permite que –semana a semana– los competidores se ganen una silla de consagrado y elegir ellos mismos a sus rivales. Una de las mayores sorpresas de la transmisión más reciente fue que la imitadora de Adele lograra vencer a la popular ‘Amy Winehouse’.

Por otro lado, otros favoritos como ‘Sandro’ y ‘Marcelo Motta’ tampoco pudieron mantener sus lugares y fueron eliminados en sus batallas contra los imitadores de Dyango y Marilyn Manson, respectivamente. Ahora, los finalistas se enfrentarán y solo uno se convertirá en el campeón.

¿Quiénes clasificaron a la final de “Yo Soy”?

Los ganadores de la semifinal, y ahora finalistas consagrados de “Yo Soy”, son los imitadores de Adele, José José, Juan Luis Guerra, Dyango y Marilyn Manson. Hoy sábado 6 de marzo, los concursantes se enfrentarán por llevarse la ansiada copa y coronarse como el mejor de la temporada. La votación será abierta al público.

Una temporada distinta

El 2021 fue diferente para “Yo Soy: Grandes batallas” desde que la producción decidió hacer una renovación del jurado con el fichaje de Mauri Stern y Tony Succar para sumarse a las ya conocidas Katia Palma y Maricarmen Marín. Los cambios se dieron luego de que Ricardo Morán abandonara su rol como juez para alejarse de la televisión por un tiempo.

