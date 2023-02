'Dyango' peruano interpretó a tres artistas en vivo en la más reciente emisión de 'Yo Soy'. | Fuente: Latina

“Yo Soy: Grandes batallas” ofreció una de las mejores presentaciones de uno de los artistas más recordados del programa concurso. En la más reciente emisión, el imitador de Dyango, Jairo Tafur, se consagró como uno de los mejores de la noche al interpretar dos personajes más: Joaquín y Lucía Galán de Pimpinela.

Tal como apuntó el conductor Mathías Brivio, se trata de la primera vez que un concursante personifica a tres artistas en una presentación. En un duelo con los hermanos Zañartu, quienes interpretaron a Rocío Durcal y Juan Gabriel con “Déjame Vivir”, el Dyango peruano se robó el show.

Cuando Jairo Tafur empezó su número con “Ese hombre”, el jurado de “Yo Soy: Grandes batallas” se mostró un poco escéptico al escucharlo, pero todo cambió cuando su técnica de canto se transformó en el momento. Ante la sorprendida mirada de Johanna San Miguel, Maricarmen Marín y Ricardo Morán, el imitador dio una de las mejores interpretaciones de la temporada.

Al terminar, 'Dyango' (Jairo Tafur) recibió los alentadores comentarios de los jueces en “Yo Soy: Grandes Batallas”. “Sorprendiéndonos una vez más. ¡Qué completo, qué tranquilidad! Yo no despegaba los ojos sobre ti, porque todo el rato me he quedado pegada. Increíble”, expresó Katia Palma.

Por su parte, Maricarmen Marín le dedicó unas palabras de halago: “‘Dyango’, ¡qué te puedo decir! La vez pasada nos sorprendiste y ahora (interpretas) a tres personajes que coincidían contigo. ¡Qué talentoso, me encantó!”.

Ricardo Morán tampoco pudo evitar hablar sobre la destacada presentación en la nueva edición de “Yo Soy”. En ese sentido, aseguró que su preparación para la interpretación era algo como una “brujería” por su capacidad de cambiar entre los tres populares artistas.

“No sé qué es lo que hay. Con la voz de Joaquín Galán (Dúo Pimpinela) me has dejado mudo”, opinó el productor y jurado de “Yo Soy: Grandes Batallas”.

