El sábado 12 de junio se conoció a las finalistas de "Yo Soy: nueva generación". Entre ellas están las imitadoras de Laura Pausini, Christina Aguilera y Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh. Las tres eliminaron a sus contrincantes quienes fueron aplaudidos por la producción del programa y por el jurado.

Si bien ese día se iba a anunciar a la ganadora, por falta de tiempo tuvo que programarse para este lunes 14 a las 8:20 p.m., minutos antes de la 'La Voz Perú'.

“La Voz Perú” regresará a la TV

Tras el final de “Yo Soy: Nueva generación”, Latina se prepara para recibir nuevamente a “La Voz Perú” después de seis años desde su última emisión en la señal televisiva. Guillermo Dávila, Mike Bahía, Daniela Darcourt y Eva Ayllón serán los entrenadores de esta temporada, la cual también tendrá a Cristian Rivero como presentador.

Mauri Stern se despide de "Yo Soy"

“Yo Soy: nueva generación” emitirá su gran final este 14 de junio, pero Mauri Stern se sintió conmovido por su despedida tras acabar la temporada del programa. El artista mexicano agradeció la oportunidad de poder integrar el jurado y ser bien recibido por el público peruano.

“Ya me voy y me duele. Me encantó”, dijo el ex integrante de Magneto sin poder contener las lágrimas ante la emoción del momento. “Muchas gracias, gracias a todo el Perú y a toda la gente. No lo tenía planeado”, añadió para todos los espectadores que han venido siguiendo el concurso televisivo de imitación en Latina.

En esa misma línea, Mauri Stern agregó que se siente honrado por despedirse de la televisión en el formato de “Yo Soy” centrado en los participantes más pequeños: “Me han dado un regalo estos chiquillos, despedirme con ustedes con tanto talento inimaginable. Yo sé que me queda mañana, pero no puedo contener la emoción. Gracias”.

