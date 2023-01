Ángel López se siente halagado de ser jurado de 'Yo Soy': 'En Perú hay mucho talento, me siento como en casa'. | Fuente: Instagram

Escuchar “A puro dolor” nos lleva a la época del colegio. Era ese momento en el que ‘Son by Four’ era una de las agrupaciones más escuchadas en nuestro país y este tema el más sonado en las radios.

Ahora, Ángel López, la voz detrás de este éxito, llegó a nuestro país para formar parte de la mesa del jurado de “Yo soy” en reemplazo de Tony Succar.

Siendo músico, compositor, productor y cantautor, comentó a RPP Noticias, cómo fue que llegó a formar parte del programa de imitación, su amistad con el productor peruano y el consejo de Mauri Stern en su primer día como juez.

ÁNGEL LÓPEZ COMO JURADO DE “YO SOY”

Desde que Tony Succar tuvo que dejar el Perú para regresar a Estados Unidos y continuar con sus proyectos, el ganador de dos Latin Grammy recomendó a Ángel López como su reemplazo en “Yo soy”.

Si bien el puertorriqueño se sintió sorprendido por la llamada, nos reveló que no dudó en decir que sí y mudarse a nuestro país por unos meses: “Tony tuvo el atrevimiento de recomendarme sin haberme dicho”, dijo entre risas. “Me cayó como anillo al dedo porque la recomendación de Tony para mí es un gran halago”, continuó.

A pesar de que tiene una larga trayectoria como cantante, Ángel López aseguró que le es un poco difícil ser jurado ya que siente cada participante tiene un talento, no hay alguien mejor que otro. “Mi criterio y filosofía es que todos tienen talento, solo que unos más desarrollados que otros. Para mí no hay perdedores”, agregó.

EL CONSEJO DE MAURI STERN

Su primer día como jurado en “Yo soy” fue sumamente emocionante. Para Ángel López, ver a Maricarmen Marín, Katia Palma y Mauri Stern en su mesa, fue una experiencia increíble. Sin embargo, el exintegrante de Magneto le dio algunos consejos en esta nueva aventura.

“Me dijo: ‘Angelito, esto tiene que salir de ti, sé tú, Perú es un país que sabe leer las personas y si no eres como tú, la gente se va a dar cuenta, no puedes ser agresivo, porque pensarán que no te gusta, pero tienes que ser claro y honesto’”, recordó López cuando habló con Stern.

Como se recuerda, Mauri Stern fue criticado por su forma de dar devoluciones a los participantes y, a pesar de que se ha moderado, muchos consideran que es un buen elemento para “Yo soy” ya que es frontal.

Por ese motivo, Ángel López comentó que este consejo lo tomó al pie de la letra y eso se ve reflejado en los programas.

