Ángel López entró en reemplazo de Tony Succar a 'Yo Soy'. | Fuente: Instagram / "Yo Soy"

Luego de que Tony Succar anunciara su salida temporal de "Yo Soy", el cantante puertorriqueño Ángel López entró en su reemplazo el sábado 20 de marzo como nuevo miembro del jurado, conformado por Mauri Stern, Maricarmen Marín y Katia Palma.

El ingreso del exintegrante de la agrupación Son by Four se realizó con una presentación en la que cantó su famoso tema "A puro dolor". Adolfo Aguilar y Karen Schwarz le dieron una calurosa bienvenida y se mostraron contentos de tenerlo en el programa de imitación.

"¡Qué placer! Por fin el público peruano te va a poder ver todos los días", dijo la presentadora de "Yo Soy". Y Ángel López aprovechó en agradecerle y expresar su emoción por sumarse al espacio que le dejó su amigo Tony Succar.

"Para mí es una gran bendición y una hermosa oportunidad. Primero, estar aquí en Perú y en 'Yo Soy'. Se viene una temporada impresionante", prometió el artista, que después fue elogiado por Mauri Stern, quien dijo entre bromas que López cantó mal "Vuela, vuela", de Magneto, antes del inicio del programa.

Como se recuerda, Ángel López fue convocado luego de que Tony Succar señalara que debía alejarse por un periodo de "Yo Soy" a causa de unos compromisos pendientes que tiene en Miami (Estados Unidos), donde reside con su familia.

Tony Succar se despide de "Yo Soy"

“Yo Soy” no contará con la presencia de Tony Succar durante la nueva temporada. En la emisión del pasado 19 de marzo, el productor peruano se despidió del equipo y los concursantes para partir a Estados Unidos por unos compromisos laborales, aunque aseguró que pronto volverá al programa de imitación.

Con el aplauso de los concursantes del casting, del jurado y los presentadores, Tony Succar dice adiós a la mesa que integró en la temporada pasada. “Has hecho que este programa crezca, has hecho que este programa tenga un nivel, un peldaño más, te vamos a extrañar un montón”, fueron las palabras de Cristian Rivero.

“Me siento honrado, ha ido un lujo de verdad estar aquí, más que todo con tanto amor. Esto ha sido una familia para mí. Siento que esto ha abierto una aventura nueva y más allá de mi carrera o lo que yo pueda ganar personalmente es todas las amistades lindas que hay aquí”, comentó el ganador del Grammy Latino en su despedida de “Yo Soy: Grandes Batallas, Grandes Famosos”.

En ese sentido, Tony Succar aplaudió la labor del programa: “Hay cosas que son súper producidas y chévere el entretenimiento, pero esto es mucho más que entretenimiento y por eso me he conectado tanto, porque mi propósito en la vida no es entretener nada más, es dar un buen mensaje y de corazón”.

