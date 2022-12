Yahaira Plasencia responde a supuestas vinculaciones con Martín Vizcarra tras comentarios de Yeni Vilcatoma en entrevista con Milagros Leiva. | Fuente: Cumbia Pop

La cantante salsera Yahaira Plasencia envió un comunicado y descartó cualquier vínculo con el presidente de la República Martín Vizcarra como dejó entrever la congresista Yeni Vilcatoma al mencionar que conocía de un "tema delicado" al que denominó "caso Yahaira" en entrevista con Milagros Leiva. La intérprete rechazó "una serie de especulaciones que manchan mi honor y reputación" que la vinculan con el presidente de la República, Martín Vizcarra.

"Rechazo cualquier vínculo con (el presidente), a quien respeto como máxima autoridad de nuestro país, tal y como se ha venido insinuando de manera tendenciosa", dice el comunicado. En el escueto documento firmado por la artista, se menciona que "su carrera está enfocada en seguir creciendo en la música y llevar lo mejor al público para brindarles un show de calidad".

MAGALY Y YENI VILCATOMA

La conductora Magaly Medina habló sobre la entrevista que dio la parlamentaria a Milagros Leiva y en el que contó de un supuesto caso "Yahaira" vinculado con el presidente Vizcarra. La producción de "Magaly TV, la firme" presentó audios en los que se comunicaron con ella y le mencionaron el nombre de la salsera. Ella no negó que se trataba de la artista y calificó el tema de "delicado".

"Es muy fácil es hacerle seguimiento en Facebook, porque ahí publica todo y hace todo ahí en Facebook", se oye.

En otra llamada, Vilcatoma cambia de versión y menciona que no se trata de la salsera. "Yo en ningún momento he dicho que es la cantante, no tiene nada que ver con Yahaira Plasencia".

Las declaraciones provocaron que Medina se molestara "por hablar de un tema sin pruebas". "Nadie tiene derecho a tirar la piedra y dejar que todo el mundo especule como le de la gana. Comenzó y lanzó una frase tan atrevida sin tener nada en qué sustentarse eso es ser una chismosa de quinta, porque los periodistas de espectáculo no hacemos eso. Investigamos, tenemos pruebas y luego hablamos como siempre se debe hacer, pero como ella está tan hambrienta de aparecer en pantalla", finalizó.

