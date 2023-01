Yaco Eskenazi encarnará un nuevo personaje en la serie 'La otra orilla'. | Fuente: Instagram / Yaco Eskenazi

Yaco Eskenazi anunció a través de sus redes sociales que será parte del elenco de “La otra orilla”, la nueva serie producida por Michelle Alexander que busca retratar las historias de los héroes peruanos en la pandemia del nuevo coronavirus.

Desde su cuenta de Instagram, el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” adelantó que interpretará a Gonzalo de la Cruz, un gerente de canal de televisión que se enamora y busca conquistar el corazón de Patty (Alicia Mercado), una reportera de la misma casa televisiva.

“Me siento muy contento de volver a la actuación”, dijo Eskenazi. “Cuando me llamaron no dude ni un momento, pues sé que en Del Barrio se están tomando todas las medidas necesarias para cuidarnos”, añadió.

El exchico reality regresa, así, a la actuación luego de haber integrado el reparto de la telenovela “Dos hermanas”, producción que fue suspendida tras la irrupción de la pandemia de la COVID-19. “No puedo hablar mucho de mi personaje, solo decir que dará mucho que hablar ya que intervendrá en la historia de amor de Patty y Sergio (Martín Velásquez)”, indicó.

¿DE QUÉ TRATA "LA OTRA ORILLA"?

“La otra orilla” es una serie producida por Michelle Alexander, que se centra en los héroes peruanos que luchan contra la pandemia del nuevo coronavirus. En el primer adelanto de la serie se puede ver a una enfermera, un maestro, una barrendera y un policía como los personajes centrales en un escenario complicado por la crisis de salud actual.

Esta producción de Del Barrio Producciones y América TV cuenta con la participación de Gonzalo Molina como el maestro, Carolina Infante dando vida a una enfermera, Martín Velásquez interpretando a un policía y Alicia Mercado en la piel de una reportera cubriendo la coyuntura.

“Esta es la historia de una enfermera y de un maestro sin escuela. De una barrendera en busca de su hija. De una reportera en primera línea de batalla y de un policía protegiendo a los demás. ¿Qué tienen en común? Todos ellos quieren llegar a la otra orilla”, dijo Michelle Alexander en el adelanto de la serie.

