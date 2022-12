Tony Rosado arremete contra Magaly Medina: 'Si Farfán no la mete a la cárcel, yo lo haré' | Fuente: Composición.

Tony Rosado volvió a criticar a Magaly Medina- quien hizo público los polémicos comentarios del cantante a las mujeres durante sus conciertos- y aseguró que demandará a la periodista por medio millón de dólares "por haberme dicho delincuente".

"No se preocupe señor, que pase todo esto, así públicamente le digo que la voy a denunciar [...] Si Farfán no la mete a la cárcel, yo la voy a meter a la cárcel, c*%$&, así que mejor retírese de la televisión, retírese", afirmó Rosado durante un show en Los Olivos en el que volvió a decir lisuras.

Pero, esta no fue la única ocasión durante el mismo concierto en que el cantante se refirió a la conductora de televisión.

"Después de 40 años se dan cuenta que he dicho c*$%&, imagínense. Después de 40 años, no saben cómo hacerle daño al artista que tiene muchos años cantando, que ha comenzado desde abajo, no saben cómo tumbarlo. Más bien muchísimas gracias a esa señora dama (Magaly) por haberle abierto los ojos al público de quién es Tony Rosado, ya despertó el público, ya se dio cuenta de quién es Tony Rosado. No ofende a nadie, solamente por haber dicho c*$%&, ni más voy a decir (alguna lisura), voy a decir distinguida dama", comentó.

Tony Rosado siguió justificando el uso de lisuras durante sus conciertos y hasta afirmó que Magaly "ha hecho cosas peores" y que ahora "se la pega de decente"

EN INVESTIGACIÓN

La Tercera Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima abrió el pasado 12 de julio una investigación por 60 días contra al referido cantante por el presunto delito de agresión hacia las mujeres.

Esta decisión se tomó luego de que el cantante expresara en uno de sus conciertos que si un hombre mata a una mujer “es porque no le hace caso o no quiere volver con él”.

En otras imágenes de sus conciertos, además, se le observa agrediendo a las mujeres que participan de su espectáculo.

En ese entonces, Tony Rosado pidió disculpas por su expresiones y dijo que se sometería a las investigaciones.

